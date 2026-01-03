快訊

陸媒徵求沈伯洋線索 警署：加強立委安全、在地協力者依法嚴辦

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
警政署。記者廖炳棋／翻攝
警政署。記者廖炳棋／翻攝

警政署今天指出，近日大陸媒體公布立法委員沈伯洋相片、居住及工作地衛星影像，並向民眾徵求線索。為確保沈伯洋依法行使職權及其人身安全，警政署已責成相關警察機關，全面強化沈伯洋相關安全維護作為，並依實際情勢與風險評估，採取必要警力部署與防護措施，確保人身及住居處所安全無虞。

警政署嚴正呼籲國人，不要成為敵對勢力的「在地協力者」，任何人若受指使、利誘或脅迫，從事蒐集、傳遞、協助監控或其他足以危害沈伯洋人身安全、住居處所及社會秩序行為，都是違法行為，警方將依法查辦、從嚴究辦，絕不寬貸。

警政署呼籲社會大眾安心生活、保持警覺，不必恐慌，警察機關會站在第一線，守護人民的安全，讓民眾生活安心、安心出行，並強調維護立法委員人身安全與民主制度穩定，有賴全體國人共同守護，警方將持續秉持依法行政、專業執法原則，確保社會安定與國人安全。

