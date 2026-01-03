綠委提修兩岸條例變兩國 李彥秀：賴系立委正事不做搞法理台獨

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委李彥秀。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委李彥秀。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委林宜瑾將提案修法「兩岸人民關係條例」，讓兩岸關係成為「台灣與中國關係」。國民黨立委李彥秀說，賴系立委正事不做，搞「法理台獨」的老把戲，引發國際友人不必要的聯想與誤判，為賴清德總統製造麻煩，更讓台灣人民看破手腳，繼續與主流民意漸行漸遠。

林宜瑾表示，她將提案修「兩岸人民關係條例」，將法律名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，也主張刪除原條文中「國家統一前」字眼以及透過「地區」相稱兩國領土之用語，讓法條進一步符合於基本事實。該提案已獲得超過20位綠委連署，將正式提案。

李彥秀說，賴系立委正事不做，浪費時間，又在搞「法理台獨」的老把戲，一直在操弄兩岸的敏感神經，就是為了賴清德鞏固深綠台獨票源。「兩岸關係就是兩岸關係，不是國內關係，也不是國際關係」，兩岸人民關係條例從1992年以來已實行超過30年，是維繫兩岸穩定與交流的基礎。

李彥秀指出，2020年時民進黨立委蔡易餘已經玩過類似把戲，結果最後自己默默撤案，就是因為與前總統蔡英文維持現狀的主張背道而馳；台灣的主流民意就是希望維持現狀，兩岸和平、穩定、交流，這也符合國際社會與亞太國家的利益。

李彥秀認為，賴清德公開說希望兩岸有序對話，賴系立委卻在修法上大搞小動作，引發國際友人不必要的聯想與誤判，就是在為賴清德製造麻煩，更讓台灣人民看破手腳，繼續與主流民意漸行漸遠。

兩岸人民關係條例 李彥秀 賴清德

