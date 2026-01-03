快訊

中資購地影響國安 綠委提修法防「借名購地」

聯合報／ 記者張曼蘋屈彥辰／台北即時報導
位於瀨戶內海的山口縣笠佐島部分土地，爆出被中國人收購。圖／取自山口縣網頁
位於瀨戶內海的山口縣笠佐島部分土地，爆出被中國人收購。圖／取自山口縣網頁

日本瀨戶內海的笠佐島人口僅7人，位置距離美軍岩國基地約20公里、日本海上自衛隊基地僅50公里，近期被中資買下3700平方公尺土地；我國花蓮理想大地、佳山基地都曾爆出類似中資購地問題。民進黨立委伍麗華等16人提兩岸人民關係條例第69條條文修正草案，明定中資借名登記購地屬禁止規定。

⭐2025總回顧

伍麗華去年曾在立法院會質詢行政院長卓榮泰，指近年各國都有中資購買軍事機敏地區周邊土地問題，過去媒體也有報導，花蓮佳山基地附近有財團大量收購土地。而她看到在花蓮很多原住民的土地，像是理想大地案外案，「就被質疑是不是傅崐萁引中資買地？又或者像原保地，傅崐萁讓中國團體愛狗樂園在那做開發。」

伍麗華遂提案修訂兩岸人民關係條例第69條，將大陸地區人民、法人、團體或其他機構，或其於第三地區投資之公司，從非經主管機關許可，不得在台灣地區取得、設定、移轉不動產物權，以及土地法第17條第一項所列土地承租，均改為不得已他人名義為之；違反規定者，主管機關應通知登記主管機關塗銷其登記，並得限期命其停止不動產利用行為並回復原狀。

伍麗華表示，今年在苗栗泰安鄉一間溫泉飯店公司僅約900萬元的土地，竟被設定高達2億元抵押權；其背後開發背景幾乎清一色與中資相關。實務上，中資常透過台灣人頭「借名登記」取得土地實質控制權，制度不補只會讓原保地持續成為高風險標的。她也強調，並非針對個人。

傅崐萁表示，「司法查了多少次，還不夠清楚？大罷免時查還不夠清楚？選舉時查不夠清楚？押進大牢時，查不夠清楚？」事情夠多了，不必鑽這種東西，民進黨把國家都毀掉了，真的有借名登記的事情，早就大爆發了。

我國花蓮理想大地、佳山基地都曾爆出中資問題，綠委伍麗華等16人提兩岸人民關係條例第69條條文修正草案，明定中資借名登記購地屬禁止規定。圖／聯合報系資料照
我國花蓮理想大地、佳山基地都曾爆出中資問題，綠委伍麗華等16人提兩岸人民關係條例第69條條文修正草案，明定中資借名登記購地屬禁止規定。圖／聯合報系資料照

