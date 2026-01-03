綠憂藍暗渡「陳」倉 防陳玉珍版助理費案藉牛煦庭版還魂

藍營推動「助理費案除罪化」，爭議性最大的陳玉珍版本已付委審查但排審進度未明，國民黨立委牛煦庭也提案，主張立法院應每年以公務預算編列立委補助費，其中助理費按立委每年歲費5倍計算，該案已逕付二讀。民進黨立院黨團表示，國民黨完全有可能在協商時，表面上談「牛版」，實際上卻挾帶陳玉珍版本內容，綠營嚴陣以待。

有別於陳玉珍版本有巨大爭議，牛煦庭所提草案規定，公費助理適用勞基法，但公費助理離職後6個月內再任公費助理者，其工作年資應予併計，鼓勵資深助理久任。另明定立法院應每年以公務預算，編列9項立委補助費，包含辦公事務費用、公費助理、專業加給、資深加給等，其中公費助理工資規定為立委每年歲費5倍。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，外界擔心國民黨在協商時暗渡「陳」倉，這是完全有可能發生、且最近才發生過的事。去年12月底協商「國軍老舊眷村改建條例修正草案」時，國民黨表面是拿出修法範圍較小的羅智強版本，實際上卻偷渡修法範圍更大的馬文君版進來，將眷改變成「無限期都更」，這是標準的狸貓換太子。

鍾佳濱說，民進黨團立場很清楚，助理費案攸關國會助理權益，應到委員會好好討論，不要用逕付二讀方式草率處理、不給討論，也呼籲國民黨別想在協商時夾帶「陳玉珍版本」內容，更別在院會表決前，又拋出沒人知道內容的再修正動議，如此濫用議事程序蒙混過關，全民都在看。