牛煦庭版助理費定位補助費 助理工會：仍有自肥疑慮

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化修法後，藍委牛煦庭再提「立法院組織法修正草案」，將公費助理工資納入立委補助費用，同樣引發質疑。助理工會副理事長田飛生表示，牛煦庭版將助理費定位補助費，外界還是會產生立委自肥疑慮；民進黨立院黨團書記長陳培瑜也說，撤案才是最好的版本。

陳玉珍本月提出「立法院組織法」修法，將助理費改為補助費，由立委統籌運用、且免檢據核銷，不受貪汙罪或刑法規範，該草案已付委審查。牛煦庭版也已在立法院院會逕付二讀，該版本主張，立法院應每年以公務預算編列立委補助費用，包括按每一立委每年歲費5倍的公費助理工資及依勞動法令規定應由雇主負擔的相關費用，以及專業加給、資深加給等。

陳培瑜表示，牛煦庭版本除了明確地將助理費定義為補助費外，還將補助倍數往上增加，表面上是在爭取助理權益，實則加碼自肥，一樣幫政治人物暗渡陳倉。

經民連智庫召集人賴中強表示，牛煦庭版本雖稍做修飾，但目的仍是將助理費定位為立委補助費，幫政治人物的助理費貪汙案除罪化，這些替立委除罪化的修法，對我國法制將造成非常的傷害，等同鼓勵立委對助理費或其他事物職權行使上下其手，圖謀私利得以不構成犯罪，相當不可取。