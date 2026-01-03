快訊

助理費案捨陳玉珍版改牛煦庭版逕付二讀 藍嘆：給有需求立委交代

聯合報／ 記者李成蔭劉懿萱／台北即時報導
國民黨立委牛煦庭提「立法院組織法修法草案」，國民黨團急忙逕付二讀，被質疑恐要「暗渡『陳』倉」國民黨立委陳玉珍的修法版本，趕在月底前硬闖完成修法，幫顏寬桓等人解套。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委牛煦庭所提助理費修法草案逕付二讀，遭質疑仍是要國民黨立委顏寬桓量身修法。有藍委說，民進黨根本沒誠意要審查，逕付二讀是將傷害降到最低；但也有藍營人士表示，對於司法審判有時間壓力的立委來說，國民黨團提逕付二讀，也算是給一個交代了。

綠營人士質疑，牛煦庭所提「立法院組織法修法草案」即便沒有所謂「統籌運用」，仍維持由立院直接將薪資匯給助理，但名目還是「補助費」，且急忙逕付二讀，恐要「暗渡『陳』倉」國民黨立委陳玉珍的修法版本，趕在月底前硬闖完成修法，幫顏寬桓等人解套。

牛煦庭則澄清，先前「民代支給條例」做修正時，連行政院版本都把「補助費」明文入法，不必為政治攻擊而抹滅法案原意，所謂免檢據核銷的疑慮也都統統不存在。

有國民黨立委強調，基本上不可能再有陳玉珍版了，若來硬的，有選票壓力的區域藍委也不會同意。另位藍委也緩頰，當初風波爆發，確實是想趕快提一個新版本壓制，而會選擇逕付二讀，也是因為要「快刀斬亂麻」，避免在委員會中節外生枝，因民進黨根本不想實質討論，絕非國民黨要硬幹。

也有藍營人士說，逕付二讀真的是不得不的選擇，不可能要藍委到審查會中一個個公開表態，趕在本會期前處理，也讓對今年底選舉的影響降到最低。

該人士感嘆，即便現在修法通過，是否能適用現任立委或溯及既往都很難確定，但至少是涉案立委在面對司法審判時有更多籌碼，國民黨也算給了一個交代。

民眾黨雖曾表態要研擬黨團版本，不過，參與研擬的民眾黨立委林國成說目前黨團版尚未出爐，到時會準備好版本，若牛煦庭版是往好的方向走，協商時也不排除支持。

林國成認為，立委助理費改為補助費與幫顏寬恆解套是兩回事，立法院法條寫得不清不楚，實務上就是補貼，把助理費改為補助費，就是將此事釐清、法制化，是件好事。

