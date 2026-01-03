快訊

寒流冰雪奇緣！負1.2 ℃「武陵農場」藤花園化身冰晶宮超美

近年勞退基金收益驚人 愈來愈多人「捨不得一次領」

古天樂驚傳病倒！宣傳「尋秦記」操到送醫　同劇女星也喊累

聽新聞
0:00 / 0:00

蕭旭岑：綠委提修兩岸條例搞新兩國 賴總統恐想激化大陸暫停選舉

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨副主席蕭旭岑。圖／聯合報資料照片
國民黨副主席蕭旭岑。圖／聯合報資料照片

民進黨立委林宜瑾將提案修法「兩岸人民關係條例」，讓兩岸關係成為「台灣與中國關係」。對此，國民黨副主席蕭旭岑表示，此已是實質推翻憲法，用「準制憲」的角度蠻幹，絕對會激起中國大陸強烈的反應，賴清德總統也許想要藉此激化兩岸緊張，甚至達到停止選舉的目的。

⭐2025總回顧

林宜瑾今說，她將提案修「兩岸人民關係條例」，將法律名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，也主張刪除原條文中「國家統一前」字眼以及透過「地區」相稱兩國領土之用語，讓法條進一步符合於基本事實。該提案已獲得超過20位綠委連署，將正式提案。

蕭旭岑認為，民進黨在國會沒有多數，因此很有可能也是再打「抗中保台」的老招，藉由在立法院被藍白阻擋，累積相罵本，要用在今年底的選舉。但這次他要從另外一個角度來看，因為賴清德已經實質拒絕立法院三讀通過的法案，也很有可能，賴清德是想藉此落實「新兩國論」。

蕭旭岑指出，這個修法根本悖離中華民國憲法，尤其是「一個中國，分為大陸地區與自由地區（台灣地區）」的根本架構。某種程度上，已經是實質推翻憲法，用「準制憲」的角度在蠻幹。可想而知，這絕對會激起中國大陸強烈的反應，但賴清德也許想要藉此激化兩岸緊張，甚至達到停止選舉的目的。

蕭旭岑表示，從這個角度來看，絕對不能輕忽賴系立委這次的提案動作，這可能是台灣政治局勢的重大十字路口，會對未來兩岸乃至於區域穩定、世界局勢，都帶來不可測的劇烈變化。

兩岸人民關係條例 中華民國憲法 蕭旭岑 賴清德 抗中保台

延伸閱讀

綠委提修兩岸條例變兩國 王鴻薇酸：別撤案 應直接廢陸委會

賴清德來宜蘭強力「做球」給林國漳 藍白：交情這麼好不如做這件事

賴清德新年首發公務行程介紹他是「未來縣長」 林國漳回應了

批賴總統元旦講話只有怨氣沒有團結 趙少康：失格領導人

相關新聞

20綠委連署修兩岸條例更名 改「台灣與中華人民共和國」

民進黨立委林宜瑾今天表示，他將提案修「兩岸人民關係條例」，將法律名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，也主張刪除...

蕭旭岑：綠委提修兩岸條例搞新兩國 賴總統恐想激化大陸暫停選舉

民進黨立委林宜瑾將提案修法「兩岸人民關係條例」，讓兩岸關係成為「台灣與中國關係」。對此，國民黨副主席蕭旭岑表示，此已是實...

綠委提修兩岸條例變兩國 王鴻薇酸：別撤案 應直接廢陸委會

民進黨立委林宜瑾今表示，她將提案修「兩岸人民關係條例」，讓兩岸關係成為「台灣與中國關係」。對此，國民黨立委賴士葆說，「兩...

柯文哲又要頭痛了！陳佩琪PO文「我偏要寫」 曝退庭曾喊1句眾人嚇壞

民眾黨前主席柯文哲2日赴立法院拜會國民黨團及民進黨團，討論人工生殖法修法進度，談及近況時透露，「現在我們家最反對民進黨的不是柯文哲，是陳佩琪，每天恨得牙癢癢的」。柯表示會勸妻子分散注意力，不然她每天都要在家裡寫臉書，會很頭痛，也會努力鼓勵她去上班，找個工作努力賺錢。對此，陳佩琪則以臉書發文回應：「頭痛是吧？叫我不要寫，我偏要寫，而且寫得更多更長…」。

綠憂藍暗渡「陳」倉 防陳玉珍版助理費案藉牛煦庭版還魂

藍營推動「助理費案除罪化」，爭議性最大的陳玉珍版本已付委審查但排審進度未明，國民黨立委牛煦庭也提案，主張立法院應每年以公...

助理費案捨陳玉珍版改牛煦庭版逕付二讀 藍嘆：給有需求立委交代

國民黨立委牛煦庭所提助理費修法草案逕付二讀，遭質疑仍是要國民黨立委顏寬桓量身修法。有藍委說，民進黨根本沒誠意要審查，逕付...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。