綠委欲修兩岸條例變兩國 黃國昌酸：法盲到貽笑大方

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
對於綠委連署提案將「兩岸人民關係條例」法律名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」民眾黨立院黨團總召黃國昌提醒，可不要法盲到貽笑大方。圖／聯合報系資料照
民進黨立委林宜瑾今表示，將提案修「兩岸人民關係條例」，將法律名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，也主張刪除原條文中「國家統一前」字眼及透過「地區」相稱兩國領土之用語，並已有20位綠委連署。民眾黨立院黨團總召黃國昌提醒，可不要法盲到貽笑大方。

⭐2025總回顧

林宜瑾稍早指出，台灣中國一邊一國不是口號，兩岸分屬兩國這個概念本身，就是國際級的基本常識，她希望透過法律明定台灣與中華人民共和國間對等的國與國關係，除彰顯我國反侵略、反殖民、反對台海問題內政化之外，更是一次相當重要的國際表態，要讓台灣的民主盟友們知道，雖然藍白在國會亂政，但「親中賣台」絕非我國主流民意。

對此，黃國昌表示，如何解釋立法體例與中華民國憲法的關係，就等林宜瑾委員實際提出草案條文，只是要提醒，可不要法盲到貽笑大方。

兩岸人民關係條例 林宜瑾 中華民國憲法

