綠委欲修兩岸條例變兩國 黃國昌酸：法盲到貽笑大方

民眾黨前主席柯文哲2日赴立法院拜會國民黨團及民進黨團，討論人工生殖法修法進度，談及近況時透露，「現在我們家最反對民進黨的不是柯文哲，是陳佩琪，每天恨得牙癢癢的」。柯表示會勸妻子分散注意力，不然她每天都要在家裡寫臉書，會很頭痛，也會努力鼓勵她去上班，找個工作努力賺錢。對此，陳佩琪則以臉書發文回應：「頭痛是吧？叫我不要寫，我偏要寫，而且寫得更多更長…」。

2026-01-03 10:59