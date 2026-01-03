快訊

寒流冰雪奇緣！負1.2 ℃「武陵農場」藤花園化身冰晶宮超美

近年勞退基金收益驚人 愈來愈多人「捨不得一次領」

古天樂驚傳病倒！宣傳「尋秦記」操到送醫　同劇女星也喊累

聽新聞
0:00 / 0:00

「台灣未來帳戶」強化防弊、限制用途 藍白下周一正式提案

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
藍白共推「台灣未來帳戶」，由政府幫孩童存入5萬元台幣購買基金股票，讓12歲以下孩童累積成年後第一筆資本。示意圖。圖／聯合報系資料照片
藍白共推「台灣未來帳戶」，由政府幫孩童存入5萬元台幣購買基金股票，讓12歲以下孩童累積成年後第一筆資本。示意圖。圖／聯合報系資料照片

藍白兩黨共同推出「台灣未來帳戶」，兒童出生即由政府開戶投資5萬元，往後每年投入1萬元，直到12歲，並在18歲時可由兒少自行動用。藍白智庫達共識，強化防弊機制，中央主管機關為衛福部，結餘用途需審查以就學、就業、職業訓練、創業、購屋自備款及租屋費用為限，預計下周一正式提案。

⭐2025總回顧

「未來世代發展帳戶特別條例草案」藍白共識版本內容說明，制度核心在於由政府在孩子出生時即自動設立個人帳戶，並撥入5萬元的「啟動金」，第一年後每年再撥入1萬元的「撥補款」，這是為孩子預備第一筆發展資本。隨後透過政府、家庭成員與企業雇主三方的共同參與，輔以綜合所得稅扣除額與企業抵稅等誘因，鼓勵社會共同投資下一代的未來。

資金運作方面，草案指出，本條例嚴格規範投資標的，參照國際穩健模式，限定投資於追蹤大盤的指數型基金，禁止進行高風險的投機操作，確保資產能隨著國家經濟成長而穩健增值。帳戶內資金在孩子滿18歲前禁止提前提領，以保障長期複利的效果；待其成年後，則限定用於高等教育、職業訓練、創業或購屋首付款等，確保這筆資源能真正轉化為社會流動的動力。

草案內容指出，本條例中央主管機關為衛生福利部；在直轄市為直轄市政府；在縣（市）為縣（市）政府。適用對象為中華民國102年9月2日以後出生，未滿12歲之中華民國國民，且在中華民國境內有住所，並年度居住中華民國境內滿183天者。

草案指出，中央政府支應未來世代發展帳戶，以13年為期程，所需經費上限為4500億元，並以特別預算方式編列，分期辦理預算籌編及審議；其預算編製不受預算法第23條不得充經常支出規定限制。

未來世代發展帳戶基金收支、保管業務及基金運用、經營及管理業務監理，草案明定，應聘請政府機關代表、開戶人代表、專家學者及相關團體代表組成，以未來世代發展帳戶基金監理會行之。監理會監理事項、程序、人員組成、任期與遴聘及其他相關事項辦法，由主管機關訂定。

草案指出，直轄市、縣（市）主管機關應於開戶人滿18歲一個月前，通知其檢具帳戶結餘金額用途相關證明辦理未來世代發展帳戶款項請領並結清帳戶。其用途以助於開戶人就學、就業、職業訓練、創業、購屋自備款及租屋費用為限，由地方主管機關審查開戶人提出帳戶結餘金額用途相關證明，符合前述帳戶結餘金額用途者，轉請中央主管機關辦理提領並結清帳戶。

帳戶 藍白 特別預算

延伸閱讀

綠委提修兩岸條例變兩國 王鴻薇酸：別撤案 應直接廢陸委會

20綠委連署修兩岸條例更名 改「台灣與中華人民共和國」

黃國昌預告下周外送員專法三讀 台灣未來帳戶擬下周提案

籲程委會速排審1.25兆軍購案 黃暐瀚：一條條問防長再刪才叫盡責

相關新聞

20綠委連署修兩岸條例更名 改「台灣與中華人民共和國」

民進黨立委林宜瑾今天表示，他將提案修「兩岸人民關係條例」，將法律名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，也主張刪除...

蕭旭岑：綠委提修兩岸條例搞新兩國 賴總統恐想激化大陸暫停選舉

民進黨立委林宜瑾將提案修法「兩岸人民關係條例」，讓兩岸關係成為「台灣與中國關係」。對此，國民黨副主席蕭旭岑表示，此已是實...

綠委提修兩岸條例變兩國 王鴻薇酸：別撤案 應直接廢陸委會

民進黨立委林宜瑾今表示，她將提案修「兩岸人民關係條例」，讓兩岸關係成為「台灣與中國關係」。對此，國民黨立委賴士葆說，「兩...

柯文哲又要頭痛了！陳佩琪PO文「我偏要寫」 曝退庭曾喊1句眾人嚇壞

民眾黨前主席柯文哲2日赴立法院拜會國民黨團及民進黨團，討論人工生殖法修法進度，談及近況時透露，「現在我們家最反對民進黨的不是柯文哲，是陳佩琪，每天恨得牙癢癢的」。柯表示會勸妻子分散注意力，不然她每天都要在家裡寫臉書，會很頭痛，也會努力鼓勵她去上班，找個工作努力賺錢。對此，陳佩琪則以臉書發文回應：「頭痛是吧？叫我不要寫，我偏要寫，而且寫得更多更長…」。

綠憂藍暗渡「陳」倉 防陳玉珍版助理費案藉牛煦庭版還魂

藍營推動「助理費案除罪化」，爭議性最大的陳玉珍版本已付委審查但排審進度未明，國民黨立委牛煦庭也提案，主張立法院應每年以公...

助理費案捨陳玉珍版改牛煦庭版逕付二讀 藍嘆：給有需求立委交代

國民黨立委牛煦庭所提助理費修法草案逕付二讀，遭質疑仍是要國民黨立委顏寬桓量身修法。有藍委說，民進黨根本沒誠意要審查，逕付...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。