綠委提修兩岸條例變兩國 王鴻薇酸：別撤案 應直接廢陸委會

民進黨立委林宜瑾今表示，她將提案修「兩岸人民關係條例」，讓兩岸關係成為「台灣與中國關係」。對此，國民黨立委賴士葆說，「兩岸關係變成中國與台灣關係，那就完了，天崩地裂」；國民黨立委王鴻薇說，林宜瑾到時不要撤案，也可直接提案廢除兩岸人民關係條例和陸委會。

林宜瑾今說，她將提案修「兩岸人民關係條例」，將法律名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，也主張刪除原條文中「國家統一前」字眼以及透過「地區」相稱兩國領土之用語，讓法條進一步符合於基本事實。林宜瑾說，該提案已獲得超過20位綠委連署，將正式提案。

民進黨立委蔡易餘之前也曾提案刪除兩岸人民關係條例中的「國家統一前」等文字，當時已付委審查，他也提出的「憲法增修條文前言修正草案」。後續蔡易餘自己主動撤回兩案。

賴士葆說，這是法理台獨，大家小心，會引起兩岸的緊張，林宜瑾要完全責任，連美國、賴清德總統都不敢，提出來看看世界的反應如何。這要修憲，前總統蔡英文和賴清德雖然沒有明說，但現在都用兩岸人民關係條例處理兩岸關係，兩岸關係變成中國與台灣關係，那就完了，天崩地裂。「歡迎你提，當然不會給過。」

王鴻薇酸，蔡易餘曾提過類似案子，最後蔡自己撤案，不知道林宜瑾提案有沒有蔡，應該請蔡共同提案，完成未竟的志業。林宜瑾到時不要像蔡一樣撤案。