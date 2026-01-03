總預算卡關 柯文哲合體張啓楷怒轟賴清德：政治主體是人民

針對中央政府總預算未審查卡關，民眾黨前主席柯文哲上午在嘉市與立委張啓楷同台受訪。柯文哲批評賴清德政府「太偏執」，無視過去成功的協商經驗，更直指政治的根本在於人民。張啓楷點出，嘉義市好不容易爭取的66億元預算遭中央變相卡關，不僅是行政效率問題，更是政治算計。

柯文哲表示，台灣民眾黨一貫主張「理性、務實、科學」，他個人非常不樂見台灣長期陷於藍綠兩極對抗的泥淖。針對總預算僵局，柯文哲感嘆，明明每年都能解決的問題，關鍵在賴清德總統一念之間。

「政治的核心是執行力，主體是人民。」柯文哲呼籲，政黨政治雖有吵鬧，但應將人民利益置於首位。他更直接點名賴清德，「這就是一念之間，以前能喬（協商），為什麼現在不能？」他質疑民進黨政府在財政分配上顯得過於偏執，甚至忽視了過去已證實可行的成功模式。

立委張啓楷針對地方財政缺口火力全開。他指出，嘉義市長黃敏惠與地方各界努力爭取，好不容易在財政收支劃分法修正後讓統籌分配稅款增加了66億元，原以為能支應地方重大建設與社會福利，不料中央卻玩起「數字遊戲」。

「中央增加你統籌稅款，轉手就砍掉一般性與計畫型補助！」張啓楷表示，行政院目前的作法是將補助款改為申請審查制，這不僅是「黑箱化」，更有「顏色審查」的嫌疑。他強調，這66億元若能如實到位，嘉義市每位市民每年甚至能額外獲得6000元的政策紅利或等值的基礎建設，現在卻因中央的卡關，讓基層預算推動倍感艱辛。

張啓楷向行政院長卓榮泰及賴清德喊話，「回到以前的民進黨，回到以前的老柯（柯建銘），該給地方的就趕快給！」他主張中央應立即分配尚未到位的345億元未分配款，莫讓政治鬥爭犧牲了嘉義市民的福祉。