總預算卡關 柯文哲合體張啓楷怒轟賴清德：政治主體是人民

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
民眾黨前主席柯文哲今南下嘉義市為輔選將參選嘉義市長的立委張啓楷造勢。記者魯永明／攝影
民眾黨前主席柯文哲今南下嘉義市為輔選將參選嘉義市長的立委張啓楷造勢。記者魯永明／攝影

針對中央政府總預算未審查卡關，民眾黨前主席柯文哲上午在嘉市與立委張啓楷同台受訪。柯文哲批評賴清德政府「太偏執」，無視過去成功的協商經驗，更直指政治的根本在於人民。張啓楷點出，嘉義市好不容易爭取的66億元預算遭中央變相卡關，不僅是行政效率問題，更是政治算計。

柯文哲表示，台灣民眾黨一貫主張「理性、務實、科學」，他個人非常不樂見台灣長期陷於藍綠兩極對抗的泥淖。針對總預算僵局，柯文哲感嘆，明明每年都能解決的問題，關鍵在賴清德總統一念之間。

「政治的核心是執行力，主體是人民。」柯文哲呼籲，政黨政治雖有吵鬧，但應將人民利益置於首位。他更直接點名賴清德，「這就是一念之間，以前能喬（協商），為什麼現在不能？」他質疑民進黨政府在財政分配上顯得過於偏執，甚至忽視了過去已證實可行的成功模式。

立委張啓楷針對地方財政缺口火力全開。他指出，嘉義市長黃敏惠與地方各界努力爭取，好不容易在財政收支劃分法修正後讓統籌分配稅款增加了66億元，原以為能支應地方重大建設與社會福利，不料中央卻玩起「數字遊戲」。

「中央增加你統籌稅款，轉手就砍掉一般性與計畫型補助！」張啓楷表示，行政院目前的作法是將補助款改為申請審查制，這不僅是「黑箱化」，更有「顏色審查」的嫌疑。他強調，這66億元若能如實到位，嘉義市每位市民每年甚至能額外獲得6000元的政策紅利或等值的基礎建設，現在卻因中央的卡關，讓基層預算推動倍感艱辛。

張啓楷向行政院長卓榮泰及賴清德喊話，「回到以前的民進黨，回到以前的老柯（柯建銘），該給地方的就趕快給！」他主張中央應立即分配尚未到位的345億元未分配款，莫讓政治鬥爭犧牲了嘉義市民的福祉。

柯文哲 張啓楷 嘉義

