緬懷陳定南精神 賴總統：堅持這份不妥協的勇氣

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清得總統在臉書表示，重回陳定南紀念園區，這裡是他政治啟蒙的重要起點。圖／取自賴清德臉書
賴清得總統在臉書表示，重回陳定南紀念園區，這裡是他政治啟蒙的重要起點。圖／取自賴清德臉書

賴清德總統日前赴宜蘭參觀陳定南紀念園區，賴總統今表示，陳定南先生曾說：「這個社會公理式微，正義孤單，該是知識份子挺身而出，發揮道德勇氣的時候。」這句話是他一生堅持民主、自由與人權的展現，「同時也不斷提醒我們，要堅持這份不妥協的勇氣」。在當前朝野陷入僵局之際，賴總統此番「堅持不妥協」的言論，引發想像。

賴總統在臉書表示，重回陳定南紀念園區，這裡是他政治啟蒙的重要起點。在參觀過程中，他想起陳定南先生在1994年參選台灣省省長的那場「四百年來第一戰」。當時他還在成功大學擔任醫師，因為被陳定南先生的風骨感動，參與了台南市醫師後援會，有幸見證歷史。

賴總統說，陳定南先生的勇氣與遠見，除了造就今日宜蘭優質的環境，也引領台灣走向全世界，成為「亞洲的民主燈塔」。現在，美、日、歐等國際社會紛紛站出來支持台灣，證明我們堅持民主、走向世界的路線是正確的。

賴總統指出，陳定南先生曾說：「這個社會公理式微，正義孤單，該是知識份子挺身而出，發揮道德勇氣的時候。」這句話是他一生堅持民主、自由與人權的展現，「同時也不斷提醒我們，要堅持這份不妥協的勇氣」。

賴總統表示，陳定南紀念園區保存了當年珍貴的演說影片和照片，展覽更重現當年的選舉戰車。推薦大家來宜蘭逛展，重新認識台灣的民主記憶與精神，並將這份信念，持續轉化為推動台灣向前的力量。

