20綠委連署修兩岸條例更名 改「台灣與中華人民共和國」

民進黨立委林宜瑾今天表示，他將提案修「兩岸人民關係條例」，將法律名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，也主張刪除原條文中「國家統一前」字眼以及透過「地區」相稱兩國領土之用語，讓法條進一步符合於基本事實。林宜瑾說，該提案已獲得超過20位綠委連署，將正式提案。

2020年，民進黨在立院仍是多數時，民進黨立委蔡易餘也曾提案，刪除兩岸人民關係條例當中的「國家統一」字眼，且已交付委員會審查。該案一出立刻引發軒然大波，最終蔡易餘自行撤案收場。蔡易餘當時在臉書表示，是為了國家前途，不得不妥協，民進黨團說明因涉及修憲層級，下會期再處理。

民進黨立委時隔5年再拋出該提案，綠營人士表示，該提案仍具高度政治性，且觸及最敏感的「法理台獨」兩岸神經，但民進黨目前在立院席次並未過半，有別於2020年有機會闖關成功，現在第一關程序委員會就會被擋，引發爭議程度預料將不若2020年。

林宜瑾指出，台灣中國一邊一國不是口號，兩岸分屬兩國這個概念本身，就是國際級的基本常識，她希望透過法律明定台灣與中華人民共和國間對等的國與國關係，除了彰顯我國反侵略、反殖民、反對台海問題內政化之外，更是一次相當重要的國際表態，要讓台灣的民主盟友們知道，雖然藍白在國會亂政，但「親中賣台」絕非我國主流民意。