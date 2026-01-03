聽新聞
0:00 / 0:00

陳水扁主持網路節目 保外就醫身分惹議

聯合報／ 記者蔡晉宇曾健祐馬瑞璿／連線報導

前總統陳水扁宣布將在鏡新聞YouTube頻道開設新節目「總統鏡來講」，首播將在明天登場，堪稱是史上首位卸任元首親自主持網路節目。據了解，節目首播擬邀請民進黨前主席許信良擔任第一位來賓。陳水扁說，節目是從國家的高度洞察世局，且是史無前例的深度對話，講真相、講理想、講出台灣新力量，從城市脈動感動民心。

⭐2025總回顧

不過陳水扁目前仍是保外就醫身分，台中監獄曾提出「不上台、不公開講話、不接受媒體採訪」的三不原則，但這些年陳水扁陸續跨越紅線，原則也逐漸失守。台中監獄昨表示，已函文告誡陳水扁，務必遵守保外醫治相關規定，中監將持續掌握了解相關情事，並依規定續行辦理。

另外，鏡新聞當初申設條件包括「全時段不製播新聞性政論型談話節目」等，如今陳水扁在鏡新聞YouTube頻道主持政論節目，是否違規？ＮＣＣ表示，依鏡電視原先對ＮＣＣ承諾，不會製播政論節目，若該節目在鏡電視頻道播出就會違反承諾，不過，該節目在網路播放並不在附款承諾內。

據了解，節目方與陳水扁認為主持有助身心狀況，屬職能治療範疇，將來陳水扁在鏡電視主持，當然也是職能治療的一種，沒有踩線問題。

陳水扁 鏡電視 NCC 保外就醫

延伸閱讀

阿扁來了！陳水扁宣布新節目後天登場

陳水扁以國親當年反軍購為例 喊話藍白「今天不買 明天買不到」

陳水扁「看不下去」！因蔡英文論文案為他抱屈 彭文正：每天都準備好回台

扁聲援彭文正 蔡英文辦公室：博士學位可輕易查證 避免不必要離譜錯誤

相關新聞

打詐惹民怨！SIM卡換發新制上路4天急修正 NCC今找電信業商議

史上最嚴格SIM卡換補規定，上路僅4天就引發民怨。電信業者近日公告，應國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）要求，民眾SIM卡若遺失，需至派出所報案並取得遺失證明才能補卡，引發反彈。NCC今日下午找三大電信業者開會，最後拍板，請電信業者讓民眾換補卡時，要搭配次數限制做彈性處理。

「航向台中」陳學聖臉書曝新動向 證實接任台中市工策會總幹事

國民黨智庫前召集人陳學聖有新工作，他今天在臉書寫著「航向台中」，陳學聖受訪表示，接下台中市政府工策會總幹事，將協助盧市長...

陳水扁主持網路節目 保外就醫身分惹議

前總統陳水扁宣布將在鏡新聞YouTube頻道開設新節目「總統鏡來講」，首播將在明天登場，堪稱是史上首位卸任元首親自主持網...

不顧爭議 5大法官再作判決

憲法法庭五名大法官去年底作出爭議的憲法判決後，昨天五人再度以排除不同意見大法官的方式，針對被告律師就羈押處分抗告的相關規...

柯文哲赴立法院 拜會藍綠黨團

民眾黨前主席柯文哲為推動人工生殖相關法案，昨日罕見赴立院拜會國民黨、民進黨立院黨團與衛環立委。國民黨團總召傅崐萁稱柯文哲...

密會柯建銘 柯文哲稱總預算要處理

民眾黨前主席柯文哲昨天為人工生殖法案拜會朝野黨團，也罕見與民進黨團總召柯建銘進行「雙柯會」，雙柯互動熱絡。柯文哲反被柯建...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。