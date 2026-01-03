陳水扁主持網路節目 保外就醫身分惹議

前總統陳水扁宣布將在鏡新聞YouTube頻道開設新節目「總統鏡來講」，首播將在明天登場，堪稱是史上首位卸任元首親自主持網路節目。據了解，節目首播擬邀請民進黨前主席許信良擔任第一位來賓。陳水扁說，節目是從國家的高度洞察世局，且是史無前例的深度對話，講真相、講理想、講出台灣新力量，從城市脈動感動民心。

不過陳水扁目前仍是保外就醫身分，台中監獄曾提出「不上台、不公開講話、不接受媒體採訪」的三不原則，但這些年陳水扁陸續跨越紅線，原則也逐漸失守。台中監獄昨表示，已函文告誡陳水扁，務必遵守保外醫治相關規定，中監將持續掌握了解相關情事，並依規定續行辦理。

另外，鏡新聞當初申設條件包括「全時段不製播新聞性政論型談話節目」等，如今陳水扁在鏡新聞YouTube頻道主持政論節目，是否違規？ＮＣＣ表示，依鏡電視原先對ＮＣＣ承諾，不會製播政論節目，若該節目在鏡電視頻道播出就會違反承諾，不過，該節目在網路播放並不在附款承諾內。

據了解，節目方與陳水扁認為主持有助身心狀況，屬職能治療範疇，將來陳水扁在鏡電視主持，當然也是職能治療的一種，沒有踩線問題。