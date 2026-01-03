聽新聞
中共軍演海巡開趴 藍委要管碧玲負政治責任

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導

中共去年十二月卅日發動「正義使命—二○二五」實彈演習，而海委會主委管碧玲及兼任海巡署長的海委會副主委張忠龍等卻在進行餐敘。國民黨立院黨團昨天舉行記者會譴責，黨團首席副書記長林沛祥提出三點聲明，嚴正譴責管碧玲輕忽職責，為不當示範負起政治責任，並要求管碧玲公開向國人說明，實際應變作為是否到位，聚餐期間是否出現指揮真空。

共軍在去年十二月卅日發動軍演，國軍與海巡官兵高度戒備，管碧玲、張忠龍等人卻在十二月卅一日中午十二時，前往高雄高級婚宴會館餐敘，直至下午二時才離開。

國民黨團昨上午舉行記者會，嚴厲譴責管碧委在中共實彈軍演期間，與海巡高層在頂級婚宴會館餐敘，無視第一線海巡弟兄頂著強風大浪，監控中共軍艦、海警船的辛苦與危險。民進黨海巡高官在「前方吃緊」之際，毫不掩飾地在「後方緊吃」，對第一線海巡弟兄情何以堪？

林沛祥表示，國民黨團提出三點嚴正譴責與要求，第一是嚴正譴責管碧玲在實彈軍演期間輕忽職責，嚴重傷害社會觀感與政府公信力；第二是要求行政院與海委會立即對外說明，管碧玲為不當示範負起政治責任；第三是要求管碧玲公開向國人說明，軍演期間的實際應變作為是否到位？聚餐期間是否出現指揮真空？

國民黨立委洪孟楷表示，第一線海巡弟兄頂著大風大浪監控中共軍艦，結果後方大官們，齊聚頂級婚宴會館餐敘，有把第一線官兵弟兄的辛勞放在心裡？請管碧玲公開向國人交代。

國民黨立委牛煦庭表示，民進黨高層在軍演期間又辦婚禮、又辦餐會，這是焚香彈琴大演「空城計」？還是既然臨海線都被突破了，乾脆躺平以對？不論是哪一種，都顯示民進黨政府已經失能。

國民黨立委謝龍介受訪也表示，離譜到極點，批評也沒有用。二○○九年莫拉克風災時，時任行政院秘書長薛香川只是父親節陪岳父吃個飯就下台，現在官員大魚大肉、豪奢飲宴都不會下台。賴政府官員這麼沒有敵我意識，要告訴大家台灣有危機，誰會相信？

管碧玲 海巡 軍演 共軍

