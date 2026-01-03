密會柯建銘 柯文哲稱總預算要處理

民眾黨前主席柯文哲昨天為人工生殖法案拜會朝野黨團，也罕見與民進黨團總召柯建銘進行「雙柯會」，雙柯互動熱絡。柯文哲反被柯建銘拜託支持總預算案、軍購案，柯文哲笑虧柯建銘，「你們坐下來喬就好，你是老大！」柯建銘則笑回，「喬要你們同意啊！」兩人一來一往，讓綠白未來是否合作留下想像空間。

綠營人士解讀，「雙柯會」釋出互相友好氛圍，反映出的是兩人在黨內都有些許權力危機感，柯建銘藉此向賴清德總統展示「要和民眾黨、柯文哲溝通，還得是老柯」，柯文哲則以民生法案作為切入點，為民眾黨未來法案合作對象創造更多可能，可預期「雙柯」未來仍會是綠白交流的重要管道。

柯文哲昨上午赴立法院先是與柯建銘密會十五分鐘，民眾黨立委陳昭姿未在場。柯文哲會後表示，柯建銘是老朋友，立法院法案一定要柯建銘幫忙，「柯建銘什麼都可以搞定啦」；柯建銘則提出總預算要通過，柯文哲也表示認同，指出「這個要處理」。

接著下午三時，柯文哲又馬不停蹄拜會民進黨團。柯文哲一開始表示，沒有爭議的民生法案先處理，人工生殖法是陳昭姿最大期望。柯建銘則回應，大家都知道陳昭姿相當關心人工生殖法，行政院有院版，民進黨團會照院版走，結論如何就尊重立法院。

柯文哲溝通法案卻反被柯建銘請託總預算案，柯建銘稱，期待談總預算，柯文哲能夠幫忙；柯文哲聽了則直言「你們就坐下來喬就好，你是老大！以前都沒問題現在怎麼有問題？」柯建銘則回稱，「喬要你們同意啊！你們是關鍵」。

民進黨團書記長陳培瑜說，總預算案在程序委員會就被擋住了，如果在程委會就被擋住，坐下來喬也是沒有效，就是沒辦法審，期待民眾黨身為關鍵席次可以展現態度，下周二程委會可以開始排案。