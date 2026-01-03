聽新聞
0:00 / 0:00

柯文哲赴立法院 拜會藍綠黨團

聯合報／ 記者屈彥辰張曼蘋劉懿萱蔡晉宇／台北報導
遊走藍綠間 民眾黨前主席柯文哲（左）與現任主席黃國昌（右）昨一同拜會國民黨立院黨團。記者葉信菉／攝影
遊走藍綠間 民眾黨前主席柯文哲（左）與現任主席黃國昌（右）昨一同拜會國民黨立院黨團。記者葉信菉／攝影

民眾黨前主席柯文哲為推動人工生殖相關法案，昨日罕見赴立院拜會國民黨、民進黨立院黨團與衛環立委。國民黨團總召傅崐萁稱柯文哲「滿血復活」，請期待二○二八年結束「清德宗元年」；民進黨團幹事長鍾佳濱則質疑，柯文哲意在藉由陪民眾黨立委陳昭姿推動法案，實質展現未來對民眾黨團的主導性。

⭐2025總回顧

柯文哲捲入「京華城案」遭羈押禁見約一年，去年九月獲法院交保解除羈押禁見後，專注應付官司，上月站台現任民眾黨主席黃國昌在新北市舉辦的活動，被視為交保後首次為選戰站台。柯文哲昨踏入立法院，馬不停蹄展開拜會行程，引發外界聯想。

柯文哲昨一大早先赴民眾黨團參加幹部會議，結束後與民眾黨立委召開記者會，柯文哲指到立法院最主要目的，是要幫助民眾黨立委陳昭姿推動人工生殖法案，畢生心願要先解決。

媒體詢問柯文哲怎麼看執政黨不執行三讀通過法案？柯文哲回應說，「冰凍三尺非一日之寒，表面上看起來很困難，其實只在一念之間」，台灣所有問題只在賴清德總統一念之間就結束，還透露傅崐萁近期曾來看他並質問他說，「你對民進黨還有期望嗎？你還想跟他們合作？」讓他當下覺得很尷尬。

而柯文哲結束民眾黨團自家記者會後，緊接著在民眾黨團總召黃國昌的陪同下拜會國民黨團時。傅崐萁與全體藍委熱情鼓掌歡迎柯文哲，傅一見到柯文哲就說「滿血回歸」，並稱相信今年選舉藍白能獲得最大勝利，二○二八年光復台灣，結束「清德宗元年」。

柯文哲昨還兩度會面民進黨團總召柯建銘，兩人先密會十五分鐘，下午又正式拜會民進黨團。柯文哲又再次力推人工生殖法案，稱人工生殖法是陳昭姿最大期望，呼籲朝野政黨「沒有爭議的民生法案先處理」；鍾佳濱則稱，民進黨團支持政院版人工生殖法，期盼未來可與民眾黨合作。

對於柯文哲為了人工生殖法案積極拜會黨團，鍾佳濱表示，人工生殖法只是一個暗示，柯文哲意在藉由陪同陳昭姿的畢業巡禮，展現未來對民眾黨團的主導性，為民眾黨團在「後黃國昌時代」先布局。

昨日媒體詢問柯文哲，如果這會期人工生殖法沒通過，接下來民眾黨將執行兩年條款，陳昭姿是否會繼續留任？柯文哲語帶玄機說，「這我們私下討論」，還指「黨內問題黨內會解決」，並強調沒有意識形態的民生法案，該過就應該要過。

柯文哲 人工生殖法 立法院

延伸閱讀

拜會柯建銘反被請託總預算 柯文哲酸「你老大欸」：以前就沒問題

選戰熱度升高！柯文哲明後天助陣張啓楷 嘉市長選戰藍白合拚定調

柯文哲拜會柯建銘 盼加速推動「人工生殖法」

為人工生殖法親訪 柯文哲：柯建銘什麼都可以搞定啦

相關新聞

打詐惹民怨！SIM卡換發新制上路4天急修正 NCC今找電信業商議

史上最嚴格SIM卡換補規定，上路僅4天就引發民怨。電信業者近日公告，應國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）要求，民眾SIM卡若遺失，需至派出所報案並取得遺失證明才能補卡，引發反彈。NCC今日下午找三大電信業者開會，最後拍板，請電信業者讓民眾換補卡時，要搭配次數限制做彈性處理。

「航向台中」陳學聖臉書曝新動向 證實接任台中市工策會總幹事

國民黨智庫前召集人陳學聖有新工作，他今天在臉書寫著「航向台中」，陳學聖受訪表示，接下台中市政府工策會總幹事，將協助盧市長...

陳水扁主持網路節目 保外就醫身分惹議

前總統陳水扁宣布將在鏡新聞YouTube頻道開設新節目「總統鏡來講」，首播將在明天登場，堪稱是史上首位卸任元首親自主持網...

不顧爭議 5大法官再作判決

憲法法庭五名大法官去年底作出爭議的憲法判決後，昨天五人再度以排除不同意見大法官的方式，針對被告律師就羈押處分抗告的相關規...

柯文哲赴立法院 拜會藍綠黨團

民眾黨前主席柯文哲為推動人工生殖相關法案，昨日罕見赴立院拜會國民黨、民進黨立院黨團與衛環立委。國民黨團總召傅崐萁稱柯文哲...

密會柯建銘 柯文哲稱總預算要處理

民眾黨前主席柯文哲昨天為人工生殖法案拜會朝野黨團，也罕見與民進黨團總召柯建銘進行「雙柯會」，雙柯互動熱絡。柯文哲反被柯建...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。