柯文哲赴立法院 拜會藍綠黨團

民眾黨前主席柯文哲為推動人工生殖相關法案，昨日罕見赴立院拜會國民黨、民進黨立院黨團與衛環立委。國民黨團總召傅崐萁稱柯文哲「滿血復活」，請期待二○二八年結束「清德宗元年」；民進黨團幹事長鍾佳濱則質疑，柯文哲意在藉由陪民眾黨立委陳昭姿推動法案，實質展現未來對民眾黨團的主導性。

柯文哲捲入「京華城案」遭羈押禁見約一年，去年九月獲法院交保解除羈押禁見後，專注應付官司，上月站台現任民眾黨主席黃國昌在新北市舉辦的活動，被視為交保後首次為選戰站台。柯文哲昨踏入立法院，馬不停蹄展開拜會行程，引發外界聯想。

柯文哲昨一大早先赴民眾黨團參加幹部會議，結束後與民眾黨立委召開記者會，柯文哲指到立法院最主要目的，是要幫助民眾黨立委陳昭姿推動人工生殖法案，畢生心願要先解決。

媒體詢問柯文哲怎麼看執政黨不執行三讀通過法案？柯文哲回應說，「冰凍三尺非一日之寒，表面上看起來很困難，其實只在一念之間」，台灣所有問題只在賴清德總統一念之間就結束，還透露傅崐萁近期曾來看他並質問他說，「你對民進黨還有期望嗎？你還想跟他們合作？」讓他當下覺得很尷尬。

而柯文哲結束民眾黨團自家記者會後，緊接著在民眾黨團總召黃國昌的陪同下拜會國民黨團時。傅崐萁與全體藍委熱情鼓掌歡迎柯文哲，傅一見到柯文哲就說「滿血回歸」，並稱相信今年選舉藍白能獲得最大勝利，二○二八年光復台灣，結束「清德宗元年」。

柯文哲昨還兩度會面民進黨團總召柯建銘，兩人先密會十五分鐘，下午又正式拜會民進黨團。柯文哲又再次力推人工生殖法案，稱人工生殖法是陳昭姿最大期望，呼籲朝野政黨「沒有爭議的民生法案先處理」；鍾佳濱則稱，民進黨團支持政院版人工生殖法，期盼未來可與民眾黨合作。

對於柯文哲為了人工生殖法案積極拜會黨團，鍾佳濱表示，人工生殖法只是一個暗示，柯文哲意在藉由陪同陳昭姿的畢業巡禮，展現未來對民眾黨團的主導性，為民眾黨團在「後黃國昌時代」先布局。

昨日媒體詢問柯文哲，如果這會期人工生殖法沒通過，接下來民眾黨將執行兩年條款，陳昭姿是否會繼續留任？柯文哲語帶玄機說，「這我們私下討論」，還指「黨內問題黨內會解決」，並強調沒有意識形態的民生法案，該過就應該要過。