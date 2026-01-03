不顧爭議 5大法官再作判決

憲法法庭五名大法官去年底作出爭議的憲法判決後，昨天五人再度以排除不同意見大法官的方式，針對被告律師就羈押處分抗告的相關規定，作出今年第一號爭議判決，但認為組成不合法的三名大法官依舊以組成不合法，未參與違法評議，但也就其主張提出意見書。

判決彰顯「憲法法庭已恢復運作」

在賴清德總統元旦談話中，才特別表示感謝憲法法庭讓憲法法庭恢復運作，保障人民權益。五名大法官持續不顧爭議，作出判決，也被外界解讀是要彰顯憲法法庭已恢復運作，未來即使另外三名大法官反對，五名大法官仍會持續對其他聲請釋憲案作出判決。

諷刺的是，五名大法官判決違憲的刑事訴訟法相關規定，是司法院本身主管法案，判決指屏東地方法院的裁定牴觸憲法，但也點出案件相關爭點可准用現有規定。引發法界批評，昨天五名大法官的判決只是為凸顯五名大法官也可以運作憲法法庭，但五名大法官判決的合法性仍然受質疑，連聲請釋憲的律師都不確定基層法官會不會埋單。

立法院前年底通過憲法訴訟法修法，將判決違憲門檻修改為至少須十名大法官參與評議，宣告違憲至少需九票，但大法官現有員額八名，民進黨立法院黨團對憲訴法修正案聲請釋憲，加上總統兩波提名的大法官人選均遭立法院封殺，大法官能否處理憲訴法釋憲案，內部見解歧異。

五大法官判決 相關爭議並未消弭

五名大法官去年底首次擅自作出憲訴法違憲的判決後，相關爭議並未消弭，五人憲法法庭判決的正當性也遭到多方挑戰，不僅蔡宗珍、楊惠欽與朱富美三位大法官提出不同意見聲明，指憲法法庭組成不合法、五名大法官所作的判決無效；立法院程序委員會也提案對五名大法官逾越司法權予以嚴厲譴責，甚至擬推動公投，讓公民複決推翻大法官違憲判決。

五名大法官昨天再度作出第二件爭議憲法判決，針對辯護律師為羈押被告提抗告的相關權利作出判決指出，刑事訴訟法第四一六條第一項第一款應準用上訴權人規定，辯護人除非違反被告明示意願，否則可為被告的利益聲請撤銷或變更，撤銷屏東地院關於男子林峰帆犯違法製造非制式手槍罪遭羈押後，律師被法院裁定無權抗告的裁定。

呂太郎：憲法機關運作 不可中斷

主筆大法官呂太郎在判決理由中指出，憲法是人民權利的保障書，人民權利的保障不可分秒或缺，憲法機關運作也不可片刻中斷。更意有所指批評，以解釋憲法為職責的大法官，「竟拒絕參與憲法解釋的評議」，非立法者規畫以「現有總額」固定比例為評議及評決門檻時所能預見。

五名大法官雖刻意彰顯憲法法庭保障人權的角色，但因相關爭議在現有機制下早就可以處理，五名大法官不顧爭議、認為有急迫性的解釋也受質疑。

司改會籲總統 速提名新任大法官

在野立委仍指五名大法官所作的是違法判決，民間司法改革基金會除呼籲蔡宗珍、楊惠欽、朱富美三位大法官未來應出席憲法法庭之評議，也籲請總統賴清德總統盡速提名新任大法官，補足憲法法庭缺額。