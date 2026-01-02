打詐惹民怨！急找電信業商議 NCC才推SIM卡新規2日上演髮夾彎

史上最嚴格SIM卡換補規定，上路僅僅兩日，就上演政策大轉彎。國家通訊傳播委員會（NCC）原先要求電信業者，民眾SIM卡若遺失，需先至派出所報案並取得遺失證明、才能補卡，引發民怨反彈。NCC今日下午緊急找來三大電信業者開會，最後拍板，請電信業者讓民眾換補卡時，要搭配次數限制做彈性處理。

NCC最新版的「電信事業提供電信服務風險管理機制指引」於2025年12月30日上路，其中，SIM卡換發規定引起全民反彈。根據這項新指引，SIM卡若因損壞需要更換，必須攜帶原卡，若手機為他人贈送，還需要請贈送者提供購買單據或者贈與證明；此外，若是卡片遺失必須進行補卡程序，流程就更加繁瑣，必須請民眾先至警局報案開立遺失證明，再至門市申請補卡。

業者私下指出，早在這項新制上路之前，就跟NCC溝通，此措施上路一定會引發民怨，但NCC執意執行，電信業者也只好拖到2025年底最後一、兩天才執行。

果然，該措施一上路，就引發民怨。許多人因為手機不見，急著補卡，沒想到一到門市之後，不但不能夠補卡，還要先跑一趟警局，引發民眾諸多不滿。

NCC今日下午緊急找三大電信業者開會。與會人士表示，NCC要求業者保留模糊空間處理方式，最終取得的共識是「換補卡要搭配次數限制、做彈性處理。」

舉例來說，民眾因為換手機，卡片不見，就不受補卡次數限制；如果是SIM卡遺失，民眾無法提出證明書或者派出所報案單，就請民眾填寫自我陳述證明書，也就是所謂的「切結書」，如果民眾使用的是自我陳述證明書，就會受「6個月只能更換兩次SIM卡的限制」。

業者向NCC反應，有些民眾很久才會更換一次SIM卡，確實是因為遺失，才會來更換，此類民眾風險不高，除非是短期之內多次更換，此類用戶再多加注意即可。

業者也反應，要請民眾去做切結書，也仍然會有困擾。舉例來說，有些長輩因為年紀大，一不小心就把手機弄丟，到了門市之後，會不會因為快要沒有行為能力，而無法寫自我陳述證明書，「這種情況是否需要直系親屬陪同辦理，或者這個門號是否要被監護？」每個民眾會遇到的問題都不相同，這些個案都還要再思索如何處理。

中華電信今天晚間發出聲明指出，本公司自2025年12月30日起，辦理SIM卡更換或補發及更換門號時，除原有身分驗證外，門市同仁會請客戶說明申請原因及目的，並請客戶提供相關證明，包括：出示舊卡、近期換機可出示購機憑證（如發票）、出國遺失SIM卡可提供出入境紀錄（如簽證、登機證）、因APP（如LINE、FB）無法註冊申請更換門號可提供手機提示截圖等。

中華電信表示，若客戶無法提供相關證明資料時，本公司將參考客戶近期更換卡片、更換門號的次數及使用紀錄，請客戶填寫相關說明文件後協助客戶辦理。中華電信呼應主管機關持續強化落實KYC（客戶風險管理）機制，以保障消費者權益，共同防治及打擊詐騙危害。