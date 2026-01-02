快訊

NCC換SIM卡新制被批擾民 黃健豪：真要打詐是落實KYC實名制

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委黃健豪。圖／聯合報系資料照片
國家通訊傳播委會（NCC）換SIM卡新制惹民怨，國民黨立委黃健豪今說，打詐是為讓民眾有更好的生活，NCC新政策卻變成擾民，不但手機SIM卡遺失換新要先找報案，連手機門號都不能自由更換，嚴重影響民眾生活。真正要打詐是落實KYC實名制，讓每一支號碼都有能回溯的自然人或法人，而不是在失效的sim卡上做文章。他已經要求NCC儘速進行檢討，有錯立刻要改。

⭐2025總回顧

NCC修正電信事業提供電信服務風險管理機制指引，有媒體報導指，電信門市人員稱，民眾遺失SIM卡，須至派出所報案，取得遺失證明後才能補卡。對此，NCC回應，新制並未要求民眾必須報案。

黃健豪指出，NCC要求電信業者進行史上最嚴格的換補SIM卡措施，民眾要換新卡，就必須出示舊卡，若找不到就要先報案取得遺失證明；如果是中獎或是親友餽贈要更換eSIM卡，也需要有購買證明。更麻煩的是，連換手機門號號碼，都必須要符合「換回原號」、「無法註冊」或「騷擾」三條件，並附上證明，根本就是限制民眾的自由意願。

黃健豪說，SIM卡一旦換新卡，舊卡就自然失效，何必再多此一舉要證明，更何況NCC還狡辯不是要報案證明，只要民眾提供切結書或生物特徵給電信業者審核。黃健豪批評，試問電信業者如何審核民眾的切結書，把責任推給民間業者是不負責任的作法。

黃健豪提到，一般民眾更名，都還有好幾種因素可以申請，NCC針對更換手機門號，卻要求只能換回原號、無法註冊或是被騷擾的情況下才能換號，根本就是限制民眾的自由意願。更何況騷擾的定義是根據跟騷法還是主觀認定即可？

黃健豪強調，真正要打詐是落實KYC實名制，讓每一支號碼都有能回溯的自然人或法人，而不是在失效的SIM卡上做文章。NCC目前作法只有擾民，無法有效打詐，應盡速檢討改正。

