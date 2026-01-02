NCC又爆民怨！找業者提換SIM解方 中華電：若無證明將協助填說明辦理

快訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

國家通訊傳播委員會（NCC）積極打詐，但換發SIM卡的新制度上路後，卻惹來龐大民怨，NCC 2日下午緊急找電信三雄中華電信（2412）、台灣大（3045）、遠傳電信（4904）商討解決辦法，中華電信今日指出，如無法提供相關證明資料，將協助客戶填寫說明文件後協助辦理。

NCC急著打詐，要防堵行動電話SIM卡被詐騙集團作為詐騙工具，因此制定《電信事業提供電信服務風險管理機制指引》。但新制上路後，民眾到電信業者端補發SIM卡需付報案單，轉移新機也要給證明，被稱為「史上最擾民」，引發龐大民怨，連警察都抱怨「嫌我們不夠忙嗎？」

為此，NCC為解民怨，今日下午緊急找來電信業者共商，如何在「防詐」及「便民」之間取得平衡。

會後中華電信也發出說明。中華電信指出，自2025年12月30日起，辦理 SIM 卡更換或補發及更換門號時，除原有身分驗證外，門市同仁會請客戶說明申請原因及目的，並請客戶提供相關證明。

中華電信說明：相關證明包含出示舊卡、近期換機可出示購機憑證（如發票）、出國遺失SIM卡可提供出入境紀錄（如簽證、登機證）、因APP（如LINE、FB）無法註冊申請更換門號可提供手機提示截圖..等。

若客戶無法提供相關證明資料時，本公司將參考客戶近期更換卡片/更換門號之次數及使用紀錄，請客戶填寫相關說明文件後協助客戶辦理。

中華電信強調，呼應主管機關持續強化落實KYC機制，以保障消費者權益，共同防治及打擊詐騙危害。

