「航向台中」陳學聖臉書曝新動向 證實接任台中市工策會總幹事
國民黨智庫前召集人陳學聖有新工作，他今天在臉書寫著「航向台中」，陳學聖受訪表示，接下台中市政府工策會總幹事，將協助盧市長和市府團隊做好企業聯繫、服務、溝通工作，工作會相當忙碌，他會全力以赴。中市府尚未發布相關消息。
桃園市升格直轄市前，陳學聖曾任文化局長，與地方文化團體建立深厚情誼，目前仍在桃園在地的亞洲電台主持深度文化、評論節目，相當受歡迎。
陳學聖今在臉書表示：「沒想到人生下半場，在國民黨智庫召集人工作結束後，竟然意外在台中有新的啟航，真的處處充滿了驚奇，未來有什麼新奇事，會記得和大家分享，祝大家新年快樂、平安健康。」
記者致電陳學聖詢問，他證實今天起接任台中市工策會總幹事一職，會全力以赴。
