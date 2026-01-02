加拿大關切中共軍演 林佳龍：台海和平是國際共識

快訊

中央社／ 台北2日電
外交部長林佳龍。本報資料照片
加拿大全球事務部官方X帳號今天發表新聞聲明，關切中國近期在台灣周邊舉行大規模軍演外交部林佳龍歡迎並感謝加國政府就中國以武力升高台海情勢表達關切，展現加國維護台海現狀的堅定立場，也彰顯確保台海和平穩定已是國際社會共識。

外交部下午發布新聞稿指出，加拿大全球事務部官方X帳號（Foreign Policy CAN）今天發表新聞聲明，關切中國近期在台灣周邊舉行大規模軍演；近日來美國、日本、歐盟、英國、法國、德國、澳洲、紐西蘭及菲律賓等相繼對中國軍演表示關切，加國的聲明再度展現民主陣營明確表達維護台海現狀的支持立場，林佳龍對此表達誠摯感謝。

外交部說明，加拿大全球事務部發布題為「中國決定在台灣周邊舉行大規模軍演」的新聞聲明，指出加國反對任何單方改變台灣海峽現狀的企圖，台灣海峽對國際社會的安全及繁榮不可或缺，維持台灣海峽的和平及暢通符合各方利益。

外交部表示，林佳龍歡迎並感謝加國政府就中國以武力升高台海情勢表達關切，展現加國維護台海現狀的堅定立場，也彰顯確保台海和平穩定已是國際社會共識，並符合各方重要利益。台灣將持續與加拿大及其他理念相近的國家合作，共同守護以規則為基礎的國際秩序，並攜手推動及確保全球與區域的和平、穩定與繁榮。

