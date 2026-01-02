快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
一行人光顧小杜麵館，合照中，除了行政院長卓榮泰（右一）、麵館老闆杜汶澤（左一），還有行政院長辦公室主任林德訓（中間）、國安會副秘書長林飛帆（右二）、勞動部長洪申翰（左二）。圖／卓榮泰臉書
港星杜汶澤近年移居台灣並取得身分證，2025年12月在台北市大安區開張港式小吃品牌「小杜麵館」，生意天天大排長龍，用餐時間總是一位難求。杜汶澤2日在臉書曬照，並透露，中華民國行政院長卓榮泰2026年第一天上班的第一餐，吃的是台北大安區小杜麵館的豬手麵。

隨後，卓榮泰也在臉書貼出合照，認為小杜麵館名不虛傳，果然門庭若市。除了卓榮泰、杜汶澤之外，同行者還包括行政院長辦公室主任林德訓、國安會副秘書長林飛帆、勞動部長洪申翰。

卓榮泰表示，「慕名而來、聞香而到！新年快樂、平安順利！」豬手麵（豬腳麵線）在台灣文化中，有吉祥、添福壽、轉運改運之意；在生日、運勢不順時食用，象徵「呷麵線添福壽、呷豬腳增勇健」，會帶來健康長壽，可驅逐霉運，代表事事順利、財（國）運亨通。

卓榮泰 杜汶澤 林飛帆 國安會

相關新聞

阿扁來了！陳水扁宣布新節目後天登場

前總統陳水扁今天宣布，將在鏡新聞YouTube頻道開設新節目「總統鏡來講」，後天首播，是從國家的高度，洞察世局，且是史無...

柯文哲拜會柯建銘 盼加速推動「人工生殖法」

民眾黨前主席柯文哲今天為「人工生殖法」，陪同民眾黨立委陳昭姿拜會民進黨總召柯建銘，希望加速推動「人工生殖法」，讓代理孕母...

批卓揆違背憲政、助理共諜案吳釗燮拒國會監督 立院通過譴責案

立法院院會今藍白聯手表決，通過由民眾黨團提出的兩項譴責案，包括譴責行政院長卓榮泰內閣施政失序、違背憲政原則，及國安會秘書...

2026上班首日第一餐…卓榮泰同框港星杜汶澤 大啖豬手麵

港星杜汶澤近年移居台灣並取得身分證，2025年12月在台北市大安區開張港式小吃品牌「小杜麵館」，生意天天大排長龍，用餐時...

黃適卓任監院秘書長 李鴻鈞：具使命感盼發揮專業

總統府去年底發布總統令，特任前立委黃適卓為監察院秘書長。監察院副院長李鴻鈞今天說，黃適卓非常具使命感，期盼未來能充分發揮...

立院通過譴責卓榮泰 政院嗆：中共軍演沒發聲還擋軍購…令人訝異

立法院今天通過對行政院長卓榮泰的譴責案，批評卓上任以來，多項施政作為引發爭議，誤導大眾。行政院發言人李慧芝反擊，當各國關...

