2026上班首日第一餐…卓榮泰同框港星杜汶澤 大啖豬手麵

港星杜汶澤近年移居台灣並取得身分證，2025年12月在台北市大安區開張港式小吃品牌「小杜麵館」，生意天天大排長龍，用餐時間總是一位難求。杜汶澤2日在臉書曬照，並透露，中華民國行政院長卓榮泰2026年第一天上班的第一餐，吃的是台北大安區小杜麵館的豬手麵。

隨後，卓榮泰也在臉書貼出合照，認為小杜麵館名不虛傳，果然門庭若市。除了卓榮泰、杜汶澤之外，同行者還包括行政院長辦公室主任林德訓、國安會副秘書長林飛帆、勞動部長洪申翰。

卓榮泰表示，「慕名而來、聞香而到！新年快樂、平安順利！」豬手麵（豬腳麵線）在台灣文化中，有吉祥、添福壽、轉運改運之意；在生日、運勢不順時食用，象徵「呷麵線添福壽、呷豬腳增勇健」，會帶來健康長壽，可驅逐霉運，代表事事順利、財（國）運亨通。