立院通過譴責卓榮泰 政院嗆：中共軍演沒發聲還擋軍購…令人訝異

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
立法院通過對行政院長卓榮泰的譴責案，行政院反擊，當各國關注並譴責中共軍演時，在野黨不僅沒為國家發聲，更再次阻擋軍購特別條例，令政院十分訝異。呼籲在野黨正視自身的憲法職責，盡速審查法案、預算案。圖／聯合報系資料照片
立法院通過對行政院長卓榮泰的譴責案，行政院反擊，當各國關注並譴責中共軍演時，在野黨不僅沒為國家發聲，更再次阻擋軍購特別條例，令政院十分訝異。呼籲在野黨正視自身的憲法職責，盡速審查法案、預算案。圖／聯合報系資料照片

立法院今天通過對行政院長卓榮泰的譴責案，批評卓上任以來，多項施政作為引發爭議，誤導大眾。行政院發言人李慧芝反擊，當各國關注並譴責中共軍演時，在野黨不僅沒為國家發聲，更再次阻擋軍購特別條例，令政院十分訝異。呼籲在野黨正視自身的憲法職責，盡速審查法案、預算案。

⭐2025總回顧

立法院院會今天在藍白聯手下，表決通過由民眾黨團提出的兩項譴責案，分別針對行政院長卓榮泰及國家安全會議秘書長吳釗燮。提案內容直指，卓榮泰內閣施政失序、違背憲政原則；吳釗燮則因國安體系失守、拒絕接受國會監督，已不適任現職，要求其負起政治責任。

李慧芝指出，當美國、英國、歐盟及澳洲、菲律賓等國際民主社會，都高度關注中國針對性對台軍演並譴責中國的當下，在野黨不僅沒有為國家發聲，甚至還製造國內朝野矛盾，更再次阻擋能夠強化國家戰備及防衛能力的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，政院感到十分訝異。

她強調，行政院一向重視國會尊嚴，更加重視憲政體制，然而立法院卻一再越俎代庖，通過無視權力分立、侵害行政權的法案。政院作為憲政機關，必須採取守護憲法的作為，這也是行政院的憲法義務，若因為守護憲法而遭立院譴責，政院感到遺憾。

李慧芝呼籲立法院謹守憲政本分，正視自身的憲法職責，儘速審查今年度的中央政府總預算以及院版財劃法，不要因為政治算計耽誤國民利益以及國家發展。

行政院 憲法 立法院

