SIM卡遺失要報案才能補發？NCC回應了：新制沒有要求

宜蘭知名酒店遭控吃牛肉冷盤多人嘔吐就醫 衛生局稽查結果出爐

橘貓對空氣狂撥砂懷疑貓生 飼主看監視器崩潰：狗狗守在後面「熱騰騰攔胡」

黃適卓任監院秘書長 李鴻鈞：具使命感盼發揮專業

中央社／ 台北2日電
總統府去年底發布總統令，特任前立委黃適卓為監察院秘書長。聯合報資料照
總統府去年底發布總統令，特任前立委黃適卓為監察院秘書長。監察院副院長李鴻鈞今天說，黃適卓非常具使命感，期盼未來能充分發揮專業與經驗，協助推動監察院務發展及各項重點工作，共創新局。

總統府去年12月29日發布總統令，特任黃適卓為監察院秘書長。監察院今天透過新聞稿指出，黃適卓正式就職，加入監察院團隊。

根據監察院資料，黃適卓是國立政治大學公共行政研究所碩士、美國南加州大學公共行政學院博士，曾任公務人員保障暨培訓委員會委員、第六屆立法委員，並歷任開南大學副校長、桃園市政府首席顧問、桃園航空城股份有限公司董事長，以及行政院政務顧問等職務。

監察院表示，黃適卓學養俱佳、資歷豐富，兼具中央、地方與學術領域的豐富歷練，對公共政策的規劃、執行與跨部門協作有深入理解與實務經驗。

李鴻鈞也透過新聞稿指出，黃適卓非常具使命感，期盼未來能充分發揮專業與經驗，協助推動監察院務發展及各項重點工作，共創新局，達成監察院的憲政職責及民眾期待。

