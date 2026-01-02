藍白通過吳釗燮下台譴責案 國安會：提供中共可乘之機

藍白立委今天立法院院會挾人數優勢否決「嚴厲譴責中共對台軍演」提案，並通過「要求國家安全會議秘書長吳釗燮請辭」等決議。對此，國安會表達高度遺憾。

國安會表示，近日中共對台發動大規模軍演，並持續以灰色地帶手段對台施壓，以武力及脅迫方式片面改變台海現狀，升高區域安全風險，已引發國際社會高度關注並接連表達譴責與關切。在此關鍵時刻，在野黨於立法院卻否決譴責中共軍演提案，並以政治操作攻擊國安及行政團隊，不僅是在對外釋放錯誤訊號，更是踐踏我國軍及海巡弟兄姊妹在第一線守衛國家的努力，亦提供中共當局分化台灣、遂行認知作戰與統戰滲透的可乘之機。

國安會呼籲，各政黨應以國家利益與人民安全為先，儘速審議總預算及國防特別條例，停止內耗，對外一致，堅定守護國家主權、民主憲政與台海和平穩定。