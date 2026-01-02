藍白譴責卓榮泰要吳釗燮下台 綠盼勿做無謂政治鬥爭

立法院會今天開會，在藍白挾人數優勢下，表決通過行政院長卓榮泰譴責案等案。民進黨立法院黨團書記長陳培瑜說，行政院已經提出許多新措施，請藍白以民生為念，不要再進行無謂的政治鬥爭。

台灣民眾黨立法院黨團提案指出，卓榮泰有未依法編列預算等4大缺失，盼立法院決議譴責。此外，國安會秘書長吳釗燮心腹機要洩漏外交機密，嚴重傷害國家利益，顯已不適任，建請立法院會作成決議，要求吳釗燮自行請辭下台。立法院會今天開會時，處理上述2案，民眾黨團提議照案通過，民進黨立委反對，但不敵藍白人數優勢，最終表決通過。

陳培瑜事後在臉書撰文表示，藍白譴責卓榮泰跟吳釗燮，但是民進黨團譴責中共軍演的提案，卻遭到藍白封殺，連進入討論與表決的機會都沒有。

陳培瑜指出，新的一年，藍白想的依然是政治鬥爭，不願意將115年度總預算案交付委員會審查，而行政院已提出許多新措施，卻受限於總預算尚未審查，導致人民無法取得應有的福利，請藍白以民生為念，不要再進行無謂的政治鬥爭。

身兼民進黨政策會執行長的立委吳思瑤則提及，藍白封殺民進黨團議程，不敢譴責中國，卻要譴責卓榮泰，還要吳釗燮下台，根本是搞錯對象。