為人工生殖法親訪 柯文哲：柯建銘什麼都可以搞定啦

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
柯文哲拜會柯建銘，聚焦人工生殖法、總預算案。記者蔡晉宇／攝影
柯文哲拜會柯建銘，聚焦人工生殖法、總預算案。記者蔡晉宇／攝影

民眾黨前主席柯文哲今天陪同民眾黨立委陳昭姿拜會朝野立委，溝通「人工生殖法」，也包括拜會民進黨團總召柯建銘。柯文哲也單獨和柯建銘會談。柯文哲會後表示，柯建銘是老朋友，立法院法案一定要他幫忙，很多可以聊，「柯建銘什麼都可以搞定啦」；柯建銘則提出總預算要通過，柯文哲也表示認同，指出「這個要處理」。

⭐2025總回顧

柯文哲上午先陪同陳昭姿拜會國民黨團、立委，稍早立法院會結束後，柯文哲也拜會柯建銘，柯建銘表示，柯文哲下午三時也要到民進黨團，在這之前先單獨見面。

兩人聊了什麼？柯文哲表示，今天是為了陳昭姿法案來拜託柯建銘，立法院的法案要過一定要老柯幫忙。柯建銘提到，人工生殖法有行政院版本，黨團有自己的立場，今天很重要的是先拜託民眾黨，總預算在立院要通過。

雙柯會談前10分鐘陳昭姿不在，兩人有特別聊什麼？柯文哲表示，「唉呦！我跟老柯是好朋友，可以聊的東西太多了」。有無聊到新竹市長高虹安？柯文哲說，好像沒有，哪壺不開提哪壺。

柯文哲表示，關於總預算案，他沒有現任公職，但該處理還是要處理，看怎麼處理，柯建銘是當事人，一定有辦法的，「柯建銘什麼都可以搞定啦」。柯建銘也接話，「哇！你講這句話這樣我有信心」。

