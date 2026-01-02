快訊

批卓揆違背憲政、助理共諜案吳釗燮拒國會監督 立院通過譴責案

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
立法院院會今藍白聯手表決，通過由民眾黨團提出的兩項譴責案。圖／聯合報資料照
立法院院會今藍白聯手表決，通過由民眾黨團提出的兩項譴責案，包括譴責行政院卓榮泰內閣施政失序、違背憲政原則，及國安會秘書長吳釗燮因助理涉共諜、拒絕接受國會監督，已不適任現職，要求其負起政治責任。

民眾黨團提案說明，依憲法第53條，行政院為最高行政機關，行政院院長對整體施政良窳應負全責，但卓榮泰自任行政院院長一職以來，罔顧憲法對人民基本權益保障，未遵憲政分際，破壞權力分立與制衡民主原則，造成憲政僵局、朝野對立、民心不安、社會動盪，迄今難以止歇。為維護國會尊嚴、捍衛國家憲政體制，對卓榮泰提出嚴厲譴責案，正告卓榮泰國家利益永遠高於政黨利益，政黨利益永遠不能凌駕於人民的利益，以期將國家還給人民，匡正脫序的憲政秩序

另外，吳釗燮擔任外交部長期間助理涉及共諜案，在野黨要求吳釗燮到立院報告，吳釗燮屢次缺席，院會通過譴責，要求吳釗燮自行請辭下台，負起應有政治責任。

阿扁來了！陳水扁宣布新節目後天登場

前總統陳水扁今天宣布，將在鏡新聞YouTube頻道開設新節目「總統鏡來講」，後天首播，是從國家的高度，洞察世局，且是史無...

柯文哲拜會柯建銘 盼加速推動「人工生殖法」

民眾黨前主席柯文哲今天為「人工生殖法」，陪同民眾黨立委陳昭姿拜會民進黨總召柯建銘，希望加速推動「人工生殖法」，讓代理孕母...

黃適卓任監院秘書長 李鴻鈞：具使命感盼發揮專業

總統府去年底發布總統令，特任前立委黃適卓為監察院秘書長。監察院副院長李鴻鈞今天說，黃適卓非常具使命感，期盼未來能充分發揮...

立院通過譴責卓榮泰 政院嗆：中共軍演沒發聲還擋軍購…令人訝異

立法院今天通過對行政院長卓榮泰的譴責案，批評卓上任以來，多項施政作為引發爭議，誤導大眾。行政院發言人李慧芝反擊，當各國關...

藍白通過吳釗燮下台譴責案 國安會：提供中共可乘之機

藍白立委今天立法院院會挾人數優勢否決「嚴厲譴責中共對台軍演」提案，並通過「要求國家安全會議秘書長吳釗燮請辭」等決議。對此...

