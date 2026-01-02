批卓揆違背憲政、助理共諜案吳釗燮拒國會監督 立院通過譴責案

立法院院會今藍白聯手表決，通過由民眾黨團提出的兩項譴責案，包括譴責行政院長卓榮泰內閣施政失序、違背憲政原則，及國安會秘書長吳釗燮因助理涉共諜、拒絕接受國會監督，已不適任現職，要求其負起政治責任。

民眾黨團提案說明，依憲法第53條，行政院為最高行政機關，行政院院長對整體施政良窳應負全責，但卓榮泰自任行政院院長一職以來，罔顧憲法對人民基本權益保障，未遵憲政分際，破壞權力分立與制衡民主原則，造成憲政僵局、朝野對立、民心不安、社會動盪，迄今難以止歇。為維護國會尊嚴、捍衛國家憲政體制，對卓榮泰提出嚴厲譴責案，正告卓榮泰國家利益永遠高於政黨利益，政黨利益永遠不能凌駕於人民的利益，以期將國家還給人民，匡正脫序的憲政秩序。

另外，吳釗燮擔任外交部長期間助理涉及共諜案，在野黨要求吳釗燮到立院報告，吳釗燮屢次缺席，院會通過譴責，要求吳釗燮自行請辭下台，負起應有政治責任。