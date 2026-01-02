快訊

吳釗燮助理涉共諜案 立院表決通過要求請辭下台

中央社／ 台北2日電
國安會秘書長吳釗燮。圖／聯合報系資料照片
台灣民眾黨立法院黨團去年7月提案指出，國安會秘書長吳釗燮心腹洩漏外交機密，嚴重傷害國家利益，顯已不適任，建請立法院會作成決議，要求吳釗燮自行請辭下台。立法院會今天開會處理時，藍白挾人數優勢在表決戰中勝出，照案通過。

民眾黨團去年7月提案指出，有鑑於民進黨政府執政下，府院黨均遭共諜滲透，吳釗燮心腹機要何仁傑因洩漏外交機密予中共遭起訴並求處重刑，對國家安全等造成重大打擊，嚴重傷害國家利益，連外交部長林佳龍都於去年6月19日備詢時坦言傷害大。

民眾黨團提案提及，吳釗燮神隱更罔顧國家安全會議組織法第8條有關國家安全會議應受立法院監督的規定，一再拒絕立法院司法及法制委員會邀請列席相關會議，自認太上皇，迴避國會監督，破壞中華民國憲政體制，已不適任國家安全會議秘書長，因此建請院會作成決議，「吳釗燮自行請辭下台，負起應有的政治責任，以符合責任政治的基本原則」。

立法院會民國114年7月4日開會時，將此案逕付二讀並交付協商，後經黨團協商並無共識，提交院會處理。全案今天在立法院會處理時，民眾黨團提議照案通過，後經表決，藍白挾人數優勢通過。

