黃國昌預告下周外送員專法三讀 台灣未來帳戶擬下周提案

民眾黨主席黃國昌今與前主席柯文哲一同出席黨團記者會，黃國昌說，預計下周二，三讀外送平台專法、1月30日三讀住宅法；另外與國民黨主席鄭麗文宣布「台灣未來帳戶」，兩黨團智庫已經完成對接，預計下周一正式提案、下周二排入程序委員會。

黃國昌表示，執政黨擺爛、大搞政治鬥爭時，民眾黨團沒忘記對人民的承諾，推動就服法免除巴士量表、還給勞工5天假、不法關說罪、棄保潛逃罪、提升警消待遇；以及最重要的推動核管法修法、核三延役公投，台灣面臨缺水、缺電、缺工、缺料、缺人才；民進黨說要發展AI，但所需要的電要從哪來？

黃國昌指出，民眾黨推動核管法修法，是幫民進黨找台階下，核三公投獲得434萬同意票，終於讓民進黨鬆口，重新檢討「非核家園」定義，但執政黨2025年的成績單只剩「罷」，只剩衝突仇恨，民眾黨團在立法院做實事。

黃國昌指出，2026年民眾黨團繼續打拚，預計下周二外送平台專法三讀、1月30日住宅法三讀；同時繼續推動賴清德選前承諾的「三班護病比」入法及營養午餐法。黃國昌指出，打詐方面，除上周詐欺犯罪危害防制條例修法，黃珊珊也會繼續推動融資公司法，杜絕地下融資公司剝削經濟弱勢者。

黃國昌說，同時也要修刑事訴訟法，強化刑事人權保障，杜絕檢調違法濫權、政府高層用檢調整訴追殺異己；至於日前藍白共同推出的台灣未來帳戶，兩黨團智庫已經完成對接，預計下周一正式提案、下周二排入程序委員會。