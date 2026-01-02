快訊

國民黨原欲闖關黨產條例突喊卡 吳思瑤：聽說藍白間還需整合意見

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
國民黨原本預計今要通過修正「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」，要為救國團、婦聯會黨產解套，卻臨時喊卡。民進黨立委兼政策會執行長吳思瑤表示，聽說是藍白之間還需要整合意見。圖／聯合報系資料照片
國民黨原本預計今要通過修正「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」，要為救國團、婦聯會黨產解套，卻臨時喊卡。民進黨立委兼政策會執行長吳思瑤表示，聽說是藍白之間還需要整合意見。圖／聯合報系資料照片

國民黨今原本預計在立法院會通過修正「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」，要為救國團黨產爭議解套，卻臨時喊卡。民進黨立委兼政策會執行長吳思瑤表示，聽說是藍白之間還需要整合意見，民眾黨若最後一刻聽到民意要縮手、要跟國民黨溝通，那這是民進黨期待的。

⭐2025總回顧

吳思瑤今表示，原本民進黨非常悲觀，認為以國民黨在這個會期諸多的慣例，用惡毒的方式，讓爭議的議案倉促立法通過，而黨產條例的惡修確實原定是在今天的議程進行，但最後一刻沒有列入國民黨的議程，據聞是藍白之間還需要整合意見，她想這也是一個很重要的原因。

吳思瑤指出，民進黨團近期針對惡修黨產條例進行對社會的論述說明，不管是救國團或婦聯會，將近400億公帑又再次「國庫通黨庫」、民脂民膏又會公款變私款，不公不義要再回來了？這種民主走回頭路，她想已經在社會發生效益，大家對於藍白聯手通過惡修黨產條例，會引起社會很大的撻伐，可再次證明，民眾黨最後一刻，若還需要再跟國民黨溝通、在最後一刻，如果聽到民意要縮手，這是民進黨期待的。

