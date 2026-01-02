傅崐萁續任藍大黨鞭 吳思瑤：國會失靈、民主倒退元兇

國民黨立院黨團日前召開黨團大會，取消總召連任限制條款，僅現任總召傅崐萁一人登記而續任。民進黨立委兼政策會執行長吳思瑤說，傅崐萁所代表的路線，就是近兩年國會民主失靈、民主倒退的重要元兇。若進入一半屆期的國會生態，依舊是由傅崐萁路線主導，當然會擔憂。

吳思瑤今表示，尊重國民黨團對於幹部的推選，但是傅崐萁任總召、傅崐萁路線，就是這兩年來國會民主失靈、民主倒退一個非常重要的元兇。因此，傅崐萁路線如果持續成為已進入一半屆期的國會生態、依舊是由傅崐萁路線主導，當然認為會相對擔憂。

吳思瑤強調，傅崐萁主導的國會生態，就是這兩年來違憲亂政的立法院、社會對於立法品質失能的一個非常重要原因，如果國民黨持續由傅崐萁路線來主宰未來兩年的國會議程，對於社會和解或對立、朝野合作或持續對抗，「我可能相對悲觀了一點」。 但是民進黨團不會放棄朝野合作，也不會放棄守護民主的決心。