賴總統2026首場行程來宜蘭看長照 不斷提起這人透露就是為了他

聯合報／ 記者洪子凱王燕華／宜蘭即時報導
賴清德總統上班日第一個行程前往宜蘭參訪耕莘健康管理專科學校附設的勁好園長照機構，透露原因是為了他。圖／讀者提供
賴清德總統上班日第一個行程前往宜蘭參訪耕莘健康管理專科學校附設的勁好園長照機構，透露原因是為了他。圖／讀者提供

2026年第一天上班日，賴清德總統首個行程造訪宜蘭勁好園綜合長照機構，不到20分鐘致詞，7度提到行政院顧問，也是民進黨宜蘭參選人林國漳的名字；賴總統還透露，就是因為林才到勁好園訪視，也是因為林的建議，去年給宜蘭縣府長照經費就有10億元之多。

賴總統由衛福部次長莊人祥陪同，上午到宜蘭參訪由耕莘健康管理學園創辦勁好園綜合長照機構。他致詞時透露，2026年第一個行程選擇宜蘭，就是因為林國漳的建議。

賴總統說，自己與林國漳是好朋友，常常聊天，林提醒他，台灣人口老化問題嚴重，中央執政要注意這個問題，還向他介紹耕莘專校附設的勁好園，不只是長照機構，還有日照中心取名尊親館，他聽到這個名字就想來，「這就是我今天要來看的原因」。

賴總統說，林國漳與他分享時，宜蘭縣高齡人口已占19.9%；去年因為林國漳的建議，行政院給宜蘭縣政府興辦長照服務工作的經費就有10億元之多，他也肯定代理縣長林茂盛，除了長照的計畫型補助，縣府又爭取額外的3億元補助。

賴總統還說，他告訴林國漳，政府推動長照政策一定不分黨派，固然是國民黨籍的林姿妙執政，也一定要照顧到。他希望未來縣長一定要持續關注宜蘭縣的長輩和年輕人，老的要照顧，年輕人也要關心。

律師出身的林國漳是宜蘭信賴之友會理事長，原本是無黨籍但長期與綠交好，在賴清德力勸下點頭，去年10月獲得民進黨拍板徵召參選下屆宜蘭縣長。

去年12月5日副總統蕭美琴到宜蘭參訪農業，林國漳就以行政院顧問身分陪同，蕭還喊話要鄉親多給林鼓勵加油，當時因員警交管被撞傷，遭藍白批評「假視察真輔選」。今天賴總統來視察，多次提及林國漳，政治意味濃厚。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

