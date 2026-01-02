賴總統2026首場行程來宜蘭看長照 不斷提起這人透露就是為了他

2026年第一天上班日，賴清德總統首個行程造訪宜蘭勁好園綜合長照機構，不到20分鐘致詞，7度提到行政院顧問，也是民進黨宜蘭參選人林國漳的名字；賴總統還透露，就是因為林才到勁好園訪視，也是因為林的建議，去年給宜蘭縣府長照經費就有10億元之多。

賴總統由衛福部次長莊人祥陪同，上午到宜蘭參訪由耕莘健康管理學園創辦勁好園綜合長照機構。他致詞時透露，2026年第一個行程選擇宜蘭，就是因為林國漳的建議。

賴總統說，自己與林國漳是好朋友，常常聊天，林提醒他，台灣人口老化問題嚴重，中央執政要注意這個問題，還向他介紹耕莘專校附設的勁好園，不只是長照機構，還有日照中心取名尊親館，他聽到這個名字就想來，「這就是我今天要來看的原因」。

賴總統說，林國漳與他分享時，宜蘭縣高齡人口已占19.9%；去年因為林國漳的建議，行政院給宜蘭縣政府興辦長照服務工作的經費就有10億元之多，他也肯定代理縣長林茂盛，除了長照的計畫型補助，縣府又爭取額外的3億元補助。

賴總統還說，他告訴林國漳，政府推動長照政策一定不分黨派，固然是國民黨籍的林姿妙執政，也一定要照顧到。他希望未來縣長一定要持續關注宜蘭縣的長輩和年輕人，老的要照顧，年輕人也要關心。

律師出身的林國漳是宜蘭信賴之友會理事長，原本是無黨籍但長期與綠交好，在賴清德力勸下點頭，去年10月獲得民進黨拍板徵召參選下屆宜蘭縣長。

去年12月5日副總統蕭美琴到宜蘭參訪農業，林國漳就以行政院顧問身分陪同，蕭還喊話要鄉親多給林鼓勵加油，當時因員警交管被撞傷，遭藍白批評「假視察真輔選」。今天賴總統來視察，多次提及林國漳，政治意味濃厚。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線