投入1200億推動長照3.0推動醫療進駐 賴總統喊打造區域性照顧

賴清德總統今前往宜蘭參訪由耕莘健康管理學園創辦勁好園綜合長照機構參訪，他談及台灣已邁入超高齡社會，今年投入1200億推動長照3.0政策，除既有政策強化外，更要導入醫療進駐與機構長照串連，並讓居家照顧有困難或出現輕微失智、失能者都能獲得照顧。

賴總統點出，截至11月台灣高齡人口比例已經來到19.99％，即將要超過20%進入超高齡社會，台灣長照也一直做得很好，從前總統馬英九時代長照據點僅有700多個，到現在已突破1.5萬個據點，今年起更加將長照2.0再升級成為長照3.0，總預算編列約1200億。

賴總統表示，3.0政策推動共有四大重點，包含推動機構式長照服務據點，透過公辦或提高私立機構補助，讓更多居家照顧有困難長輩可以獲得服務；第二個重點是加強喘息服務，透過長照服務員到宅協助，讓照顧者可以短暫休息辦點事情；第三個則是服務擴大推廣，讓有輕微失智、失能就能接受專業照顧服務；第四個就是醫療進駐，從社會服務為主變成醫療跟長照服務的銜接，變成區域性的照顧，從居家、社區、機構、醫療串連，讓長照做得更好。

除了長照外年輕人照顧也持續精進，賴總統提及，包含高中職免學費，私立大學補助，就連住宿費都已納入補助，希望能發揮教育功能栽培人材，只要人才多、人才好，國家社會才會好，他也希望讓每一個孩子，不管是在什麼地方，什麼家庭出生長大，就算是經濟比較不好家庭只要他想念書，就可以得到政府幫助，只要經濟有進步、稅收增加，一部分拿來強化國防保衛國家、一部分繼續發展經濟，更重要就是照顧人民，包含長照、學費、交通TPASS補助等。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線