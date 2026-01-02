國民黨欲闖關黨產條例喊卡 民進黨籲：民眾黨勿為虎作倀
民進黨發言人吳崢今天表示，國民黨立院黨團今天原本要在立法院闖關修「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」，將救國團、婦聯會等已依法認定並追回的400億元不義黨產重新放回黨庫，呼籲民眾黨未來也切勿配合，不要為虎作倀，加入搶劫國家的犯罪行徑。
吳崢指出，賴清德總統在元旦談話中已明確指出，當前國際情勢嚴峻，強化國防、推動國安修法刻不容緩，但立法院至今仍未完成2026年度中央政府總預算審查，已辜負人民對國會的期待。
吳崢說，國民黨面對國家安全消極以對，卻將心力放在高度爭議，明顯圖利自身的修法案上，嘴上高喊愛中華民國，實際作為卻不斷傷害國家。
吳崢表示，不義黨產的處理歷經多年調查與司法程序確認，民進黨政府依法追回過去黨國不分時期，透過行政命令不當移轉的國家資產，相關認定均有完整事證，救國團亦已被明確認定為政黨附隨組織，不當取得財產中包含61筆國有土地，遍及金山、日月潭、阿里山等地；然而，國民黨立委卻企圖透過修法排除適用，讓救國團脫離不當黨產規範，形同以立法手段侵佔國家資產。
吳崢痛批，國民黨對國防預算屢屢杯葛，對自肥修法卻急著闖關，雙重標準昭然若揭。面對約400億元不義黨產可能回流政黨口袋，民進黨嚴正反對，也呼籲民眾黨勿為虎作倀，與社會大眾一同監督立法院，守住歷史正義、社會公平與國家資產。
