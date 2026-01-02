快訊

賴總統：其他國家會因宗教發動戰爭 台灣各宗教手牽手

聯合報／ 記者王燕華洪子凱／台北即時報導
賴清德總統上班日第一個行程前往宜蘭參訪由天主教財團法人耕莘健康管理專科學校，附設立勁好園綜合長照機構，致詞中除肯定天主教在推動長照努力外，更引用國外報告指出台灣是一個高度宗教自由國家，提及別的國家會因宗教發生戰爭，台灣會是所有宗教手牽手做好事，盼國民能對台灣更有信心。

⭐2025總回顧

賴總統表示，很感謝天主教為台灣付出，在台灣是非常開放合作，美國非營利組織「自由之家」對台灣自由度評比為94分是亞洲第二，在宗教自由中評比更高達100分，信仰宗教沒有任何問題，不像別的國家會因此發動戰爭。

賴總統說，在台灣各宗教還會手牽手一起做好事，不管是佛教、道教、基督教、天主教、一貫道等，所以他對台灣相當有信心，也很感謝耕莘願意開設學、機構服務人民，將會透過公私協力方式推動長照計畫。

賴清德 宗教

