民眾黨前主席柯文哲與民眾黨立院黨團總召黃國昌今早拜會國民黨團。國民黨團總召傅崐萁與全體藍委熱情迎接，傅一見到柯文哲就說「滿血回歸」，「走政治，沒揹兩、三條不會大尾」，相信今年選舉藍白能獲得最大勝利，2028年光復台灣，結束「清德宗元年」。

柯文哲表示，「人工生殖法」有些條文要過，這是他對立委陳昭姿的承諾。傅致詞說，柯文哲受到非常偏頗的政治司法追殺，喪失一段時間的人身自由，但這段期間在柯文哲指導、民眾黨主席黃國昌兼黨團總召的帶領下，在立法院跟國民黨密切合作，讓賴清德獨裁專政的政權得到制衡。

傅崐萁細數本屆立法院就職以來，藍白國會合作的成績，如國會改革法案、青年基本法、新住民基本法、詐欺犯罪危害防制條例、軍人加薪、停砍公教年金等，共同聯手通過光電三法，保留台灣美麗國土。

傅崐萁稱柯文哲為「好朋友」，謝謝民眾黨跟國民黨一起守護台灣的民主自由的發展，相信今年九合一的選舉在藍白共同合作下，一定能夠獲得最大的勝利，接下來就是2028光復台灣，結束「清德宗元年」，讓「清德宗」退位。

黃國昌說，藍白在立法院打了非常多漂亮的仗，可以無愧跟2300萬人民說，當執政黨擺爛的時候，在野黨要負責撐起這個國家。他利用很多機會跟傅崐萁溝通，彼此有些看法不太一樣，但若可以取得最大公約數，在兩邊都可以接受的情況之下，民眾黨團從不會固執己見。非常感謝大家撥冗跟柯文哲見面，在尋求最大公約數的情況之下，盡速完成法案制定。

最後，傅崐萁、柯文哲、黃國昌等在台上將手牽起來，高喊藍白合加油。