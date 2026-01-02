快訊

瑞士酒吧派對大火，「閃燃」為何釀成慘死悲劇

曹西平遺產乾兒子能全領？蘇家宏「特留分」攻防戰：這情況可能讓手足一毛都拿不到

誰是第30千金？台積電衝1,570元新天價 29千金閃現、潛力名單出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

讚柯文哲滿血回歸 傅崐萁：2028藍白光復台灣 結束「清德宗元年」

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲（左）與現任主席黃國昌（右）上午一同拜會國民黨立法院黨團，國民黨立法院黨團總召傅崐萁（中）讚賞柯文哲「滿血歸來」，柯文哲回應他是「劫後餘生」。記者葉信菉／攝影
民眾黨前主席柯文哲（左）與現任主席黃國昌（右）上午一同拜會國民黨立法院黨團，國民黨立法院黨團總召傅崐萁（中）讚賞柯文哲「滿血歸來」，柯文哲回應他是「劫後餘生」。記者葉信菉／攝影

民眾黨前主席柯文哲與民眾黨立院黨團總召黃國昌今早拜會國民黨團。國民黨團總召傅崐萁與全體藍委熱情迎接，傅一見到柯文哲就說「滿血回歸」，「走政治，沒揹兩、三條不會大尾」，相信今年選舉藍白能獲得最大勝利，2028年光復台灣，結束「清德宗元年」。

⭐2025總回顧

柯文哲表示，「人工生殖法」有些條文要過，這是他對立委陳昭姿的承諾。傅致詞說，柯文哲受到非常偏頗的政治司法追殺，喪失一段時間的人身自由，但這段期間在柯文哲指導、民眾黨主席黃國昌兼黨團總召的帶領下，在立法院跟國民黨密切合作，讓賴清德獨裁專政的政權得到制衡。

傅崐萁細數本屆立法院就職以來，藍白國會合作的成績，如國會改革法案、青年基本法、新住民基本法、詐欺犯罪危害防制條例、軍人加薪、停砍公教年金等，共同聯手通過光電三法，保留台灣美麗國土。

傅崐萁稱柯文哲為「好朋友」，謝謝民眾黨跟國民黨一起守護台灣的民主自由的發展，相信今年九合一的選舉在藍白共同合作下，一定能夠獲得最大的勝利，接下來就是2028光復台灣，結束「清德宗元年」，讓「清德宗」退位。

黃國昌說，藍白在立法院打了非常多漂亮的仗，可以無愧跟2300萬人民說，當執政黨擺爛的時候，在野黨要負責撐起這個國家。他利用很多機會跟傅崐萁溝通，彼此有些看法不太一樣，但若可以取得最大公約數，在兩邊都可以接受的情況之下，民眾黨團從不會固執己見。非常感謝大家撥冗跟柯文哲見面，在尋求最大公約數的情況之下，盡速完成法案制定。

最後，傅崐萁、柯文哲、黃國昌等在台上將手牽起來，高喊藍白合加油。

柯文哲 藍白合 傅崐萁 陳昭姿

延伸閱讀

民眾黨2年條款鬆動？柯文哲：這個我們私下討論

柯文哲拜會國民黨團 傅崐萁讚「滿血回歸」

官司纏身…柯文哲：每天被修理 心存善念很難

影／答應輔選先拚2026 柯文哲：把事做好再想2028

相關新聞

AI幽默自嘲背鍋王 馬英九公布馬年春聯：終於輪我上場

今年為「馬年」，前總統馬英九今在臉書公布今年春聯，文字為「八方風雨辭青蟒，擊壤歌衢望驊騮」。今年馬英九還以AI生成圖像技...

讚柯文哲滿血回歸 傅崐萁：2028藍白光復台灣 結束「清德宗元年」

民眾黨前主席柯文哲與民眾黨立院黨團總召黃國昌今早拜會國民黨團。國民黨團總召傅崐萁與全體藍委熱情迎接，傅一見到柯文哲就說「...

柯文哲拜會國民黨團 傅崐萁讚「滿血回歸」

民眾黨前主席柯文哲與現任主席黃國昌上午一同拜會國民黨立法院黨團，國民黨立法院黨團總召傅崐萁讚賞柯文哲「滿血歸來」，柯文哲...

官司賠掉積蓄 柯文哲：要陳佩琪找工作賺點生活費

民眾黨前主席柯文哲今現身立法院出席黨團記者會。柯文哲被問及執政黨不執行三讀通過法案、朝野陷僵局，他說冰凍三尺非一日之寒，...

「共諜」差點進北市府？蔣萬安秒駁斥：完全沒有這件事

曾自稱是國民黨台北市黨部發言人的林岳龍因涉嫌國安法，被諭令10萬元交保，並限制出境出海。媒體報導，北市府某顧問曾想將林安...

被點名「特權代表」 應佳妤認應曉薇給她一切：絕非不法所得

近期網路各大社群平台掀起關於「privilege（特權）」的討論風波，國民黨籍台北市議員應曉薇的女兒應佳妤，因被網友點名為「特權代表」。對此，應佳妤於元旦在臉書發文正面回應，坦承自己確實擁有比別人相對優渥的成長條件，但強調這些並非來自不法來源，公開表態力挺母親清白。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。