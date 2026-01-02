聽新聞
民眾黨2年條款鬆動？柯文哲：這個我們私下討論

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲（中）今天前往立法院民眾黨團進行晨會，面對媒體詢問2026與2028動向，民眾黨有需要，會義不容辭輔選。記者胡經周／攝影
民眾黨立委陳昭姿盼推人工生殖法修法，但民眾黨內規兩年條款，讓陳昭姿只剩不到一個月就要卸任。民眾黨前主席柯文哲被問「兩年條款」是否鬆動時，他表示，「這個我們私下討論」，並強調「黨內問題黨內會解決」，態度似乎有轉變。

民眾黨立院黨團今開記者會，柯文哲與8位立委全員出席，黨主席黃國昌報告2026年黨團工作重點。其中針對人工生殖法，柯文哲說，立委陳昭姿要上任時就和他討論過，陳昭姿很關心人工生殖法，因為這是陳昭姿切身之痛，當時很單純，不認為有什麼困難，將其列為民眾黨優先法案，結果後來很抱歉他去坐牢一年，直到上周法庭言詞辯論結束才有時間處理。

柯文哲說，這就是該做就做，不要為了黨派之爭、為反對而反對，今天只是來拜託藍綠立委，這跟意識形態沒關係，是民生法案，讓他們做該做的事就這樣而已。

陳昭姿表示，民眾黨在第一會期就提人工生殖法修正法案，民眾黨團版本最完整，代孕在台灣拖延非常久時間，希望去說服、告訴大家為何要推動這法案，但遺憾的，過去一兩個會期，看到執政黨用意識形態反對。

媒體詢問，如果這會期人工生殖法沒通過，接下來遇到兩年條款，陳昭姿是否會繼續留任？柯文哲說，「這個我們私下討論」，但該過的就過，他不滿為意識形態、黨派之爭卡兩年沒有意識形態的民生法案，這沒道理。媒體追問，是否可能留任？柯文哲說，「黨內問題黨內會解決」。

另位，針對是否恢復每周二、五到黨團開會，柯文哲否認，強調還是要遵照黨的機制，他今天是為了陳昭姿才來，自嘲只是剛好坐牢坐一年沒辦法來。

2026年選戰倒數，柯文哲說，他作為民眾黨內算比較重要的人物，當然在民眾黨選舉上有需要就義不容辭，明後兩天會到嘉義去為張啓楷助選；至於2028大選，他認為2026年先過去再講，該做的事做好再想以後。

民眾黨 柯文哲 陳昭姿

