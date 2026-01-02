快訊

美國務院籲中停止對台軍事壓力 林佳龍表達誠摯感謝

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
外交部2日表示，部長林佳龍歡迎並感謝美國政府就中國升高台海緊張情勢的行徑表達關切。圖／聯合報系資料照片
共軍日前舉行圍台軍演，美國國務院1日呼籲中國保持克制，停止對台的軍事壓力，並與台灣展開有意義的對話。外交部今天表示，除日本、菲律賓、歐盟及澳洲等國對中國軍演表示關切外，美國的聲明再次展現理念相近國家明確表達對台海和平穩定的支持立場，外交部長林佳龍對此表示誠摯感謝。

美國國務院副發言人皮戈特（Tommy Pigott）1日發出聲明表示，中國的對台和區域其他國家的軍事行動和修辭不必要地升高緊張情勢；國務院敦促北京保持克制，停止對台的軍事壓力，並與台灣展開有意義的對話。

外交部表示，林佳龍歡迎並感謝美國政府就中國升高台海緊張情勢的行徑表達關切。台美共享自由民主理念價值，近日各國政府及國會紛紛發聲也顯示維持台海和平穩定已是國際共識，並符合各方的重要利益。

外交部強調，聯合國憲章明文禁止使用武力或威脅，該原則也同樣適用於台海及第一島鏈的相關海域，台灣將持續與美國及所有理念相近國家共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，攜手促進全球與區域的和平、穩定與繁榮。

外交部 美國 台海

