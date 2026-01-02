被傳有意代母出征遭點「特權代表」 應曉薇女兒應佳妤回擊了

國民黨北市議員應曉薇陷入京華城案，遭黨部停權，傳出其女兒應佳妤有意「代母出征」卻被質疑「有特權」。應佳妤則表示承認自己確實擁有privilege（特權）確實擁有比別人相對優渥的成長條件，但強調這些並非來自不法來源，公開表態力挺母親清白。

應佳妤指出，自己確實擁有privilege，但從來不是靠不正當的方式得來的，他也很感謝身為母親的應曉薇，在單親又從事高壓工作與長年被放大的檢視下，還能給予她一個相對穩定、被支持的成長環境長大，不僅僅只是衣食無虞與出國留學的機會，「這些確實是privilege。」

應佳妤說，媽媽所給她的privilege，是時間、陪伴與價值觀，是在困難時仍然選擇正直與不逃避的態度，而不是任何人口中的非法所得，僅管外界對媽媽有很多指控，甚至說她貪汙，但她相近絕對沒有，也沒有任何事實可以證明相反，「我看到的是她長年努力工作、承擔責任，也承受壓力」。

應佳妤強調，如果要談privilege，她願意承認自己擁有，但如果要用這個詞來否定一位母親的努力與清白，她無法接受，更感謝媽媽給她的一切，也願意為母親站出來，清楚、冷靜、堅定地說，她沒有做錯事。