官司纏身…柯文哲：每天被修理 心存善念很難

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲（中）今天與現任主席黃國昌（左）拜會國民黨團，國民黨團總召傅崐萁（右）一見到柯文哲，立即祝賀柯文哲「滿血歸來」，並表示「走政治，沒揹兩、三條不會大尾」。記者胡經周／攝影
民眾黨前主席柯文哲（中）今天與現任主席黃國昌（左）拜會國民黨團，國民黨團總召傅崐萁（右）一見到柯文哲，立即祝賀柯文哲「滿血歸來」，並表示「走政治，沒揹兩、三條不會大尾」。記者胡經周／攝影

民眾黨前主席柯文哲與民眾黨團總召黃國昌今上午拜訪國民黨立院黨團。柯文哲因疑涉京華城案，被收押一年，於去年9月才具保解除羈押禁見。柯文哲被問心得，他說心存善念，他也打趣說家裡最恨民進黨的不是他，是太太陳佩琪。

⭐2025總回顧

在因京華城案被羈押近一年後，柯文哲去年9月具保解除羈押禁見，近期重返政治舞台。柯文哲上午偕同黃國昌等，拜會國民黨團。他說，主要還是要拜託，當時邀請陳昭姿擔任民眾黨不分區立委，陳說有個畢生心願，就是「人工生殖法」有些條文要過，他當時還說這有什麼困難，沒有意識形態，應列為民眾黨優先法案，結果他去坐牢一年，出來後四個月每天都在讀卷宗，全部卷宗加起來應該超過一萬頁，他是被告都念不完，法官也念不完，所以不知道將來要怎麼辦。

柯文哲說，直到言詞辯論結束才有時間來處理，這事情其實也沒有什麼，就是拜託大家幫忙，這是他對陳昭姿的承諾，現在火燒屁股，要趕快處理。

傅崐萁問是否有心得？柯文哲說，他的心得是「心存善念，盡力而為」但心存善念很困難，「你每天被修理，被打，被關在那裡，要心存善念很難。」

柯文哲表示，他可以忍受，他發現旁邊的人都不能忍受。「現在我們家最反對民進黨的不是柯文哲，是陳佩琪，每天恨得牙癢癢的」。他會勸她，分散她的注意力，不然她每天都要在家裡寫臉書，會很頭痛，他會努力鼓勵她去上班，找個工作努力賺錢。

柯文哲說，這一年律師費付了不少，所以也是需要賺錢，關關難過關關過。

