「共諜」差點進北市府？蔣萬安秒駁斥：完全沒有這件事
曾自稱是國民黨台北市黨部發言人的林岳龍因涉嫌國安法，被諭令10萬元交保，並限制出境出海。媒體報導，北市府某顧問曾想將林安排到北市府衛生局擔任機要，被當時的衛生局長陳彥元否決，對此，蔣萬安上午駁斥，完全沒有這件事情。
某媒體報導，林岳龍曾前涉入共諜案，檢調偵訊後以涉犯國家安全法，諭令10萬元交保，並限制出境出海，但卻有市府幕僚曾想要將林塞到北市府衛生局擔任機要，但遭到時任衛生局長陳彥元否決。
蔣萬安上午參加市長與里長有約受訪指出，完全沒有這件事情，發言人團隊已經鄭重地對外清楚說明跟駁斥。
