柯文哲遊說人工生殖法 綠酸：藉陪陳昭姿畢業巡禮展現對民眾黨團主導性

民眾黨立委陳昭姿上任後積極推動「人工生殖法案」，如今面臨黨內「兩年條款」即將卸任，民眾黨前主席柯文哲今天來到立法院拜會朝野立委，溝通如何推進該法案。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，人工生殖法只是一個暗示，柯文哲是否意在藉由陪同陳昭姿的畢業巡禮，來展現未來對民眾黨團的主導性，值得觀察。

民眾黨不分區立委定有「兩年條款」，任期滿兩年就交棒，包括民眾黨團總召黃國昌在內的8位白委，都將在一月底卸任。鍾佳濱指出，對柯文哲來說，民眾黨在立院即將進入「後黃國昌時代」，柯身為創黨主席，才會在今天藉由「人工生殖法案」來立院，暗示對黨團未來會有更一步帶領。

回歸到「人工生殖法」，鍾佳濱表示，該案討論點主要聚焦在代理孕母條款，應該再多一些討論，民進黨團也期盼人工生殖法的其他部分能盡速上路。