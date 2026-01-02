被點名「特權代表」 應佳妤認應曉薇給她一切：絕非不法所得

近期網路各大社群平台掀起關於「privilege（特權）」的討論風波，國民黨籍台北市議員應曉薇的女兒應佳妤，被網友點名為「特權代表」。對此，應佳妤元旦在臉書發文正面回應，坦承自己確實擁有比別人相對優渥的成長條件，但強調這些並非來自不法來源，公開表態力挺母親清白。

應佳妤錄製影片大談特權，她先承認自己的確有特權，從小在努力工作的巨星單親媽媽照顧下長大，衣食無憂、也有機會出國留學，這些都是事實，她並不否認。但家家有本難念的經，越來越覺得特權是比較出來的，永遠比不完，有人順著階級制度走，有人努力逆天改命，那從來都不是夠不夠努力那麼簡單。

她也談及大環境的特權現象，表示在台灣每個孩子都公平上學，但真的有公平的資源嗎？也許該檢討的不是特權，而是專注在每個孩子的天賦、個性，還有自由發展的可能。

應佳妤並認為其實特權也可以是一種心理狀態，而不只是物質條件。她表示，就算外界眼中的特權條件再高，如果長期活在情緒失控與壓力下，那真的是特權嗎？

應佳妤接著提到，自己並不逃避「特權」一詞，也將擁有較穩定成長環境的原因歸功於母親。她指出，母親身為單親媽媽，長年承受高壓工作與外界檢視，仍努力給予她穩定的生活、教育與價值觀，這些都是她所承認的privilege。

針對外界對其母親的貪汙指控，應佳妤則態度明確表示無法接受。她強調，至今沒有任何事實能證明母親涉及不法行為，並呼籲社會尊重「無罪推定原則」，在法院判決確定前，不應將指控視為事實。她也表示，母親給予她的不是金錢或非法利益，而是時間、陪伴與面對困難時選擇正直的態度。

支持者紛紛在發文底下留言替她打氣，認為「只要身正就不怕流言」、「有特權但沒有變壞，並非壞事」，也有人肯定其長期投入地方與弱勢服務的努力。

不過，也有不少網友持批評立場，質疑其對特權的詮釋，甚至將矛頭指向其母親，提及應曉薇過去曾疑向街友潑水，要求她對此表態自己的看法，且仍有不少網友仍認為應曉薇涉及京華城案尚未宣判，難脫貪汙的嫌疑。

「Privilege」最常見的翻譯是「特權」或「優勢」，意指特定個人或群體所獨享的特殊權利、利益或豁免權，也包含有「榮幸」或「殊榮」之意。在社會討論中，常指為未被察覺的社會結構性優勢。它可指法律上的特權，也可指社會地位帶來的便利。