快訊

解放軍對台軍演…美首表態！國務院發言人籲停止對台施壓

社會動盪的「心理止血」：如何陪孩子走過恐懼？

新竹湖口9.6度極端低溫！強烈大陸冷氣團影響 8縣市恐探10度以下

華府升旗 俞大㵢：中共軍演驗證1.25兆國防預算必要

中央社／ 華盛頓1日專電
華府僑胞1日舉行元旦升旗典禮，駐美代表俞大㵢（左7）、駐美公使楊懿珊（左6）和姜森（右6）及數百名僑胞出席。中央社
華府僑胞1日舉行元旦升旗典禮，駐美代表俞大㵢（左7）、駐美公使楊懿珊（左6）和姜森（右6）及數百名僑胞出席。中央社

華府僑胞今天舉行元旦升旗典禮，而就在3天前，共軍對台展開實彈軍演。駐美代表俞大㵢對此表示，這驗證1.25兆國防預算、強化自衛決心的必要性。他也提到外界關注多時的台美關稅談判進度，預告「即將要結束」。

⭐2025總回顧

華府台灣同鄉聯誼會、黃埔同學會、榮光會等僑社上午於華府近郊舉行中華民國開國紀念日升旗典禮，俞大㵢、駐美公使楊懿珊和姜森、軍事代表團團長魏中興及數百名僑胞出席。

俞大㵢於典禮後接受媒體聯訪，指歐洲、日本等國已發聲關切共軍「正義使命-2025」演習，再次證明1.25兆國防預算並非無理由。中國近幾年來進行承平時期最大規模建軍，也是台灣需強化自衛意識的原因。同時，鄰近國家如日本及菲律賓等國已追加軍事預算。

此外，美國總統川普日前一句「我不擔心」回應軍演提問，有外媒解讀為「淡化軍演」。俞大㵢說，公開發言外，實際作為也很重要。美國持續對台軍售，到昨天仍有相關聲明，強化台灣防備與雙邊合作持續進行，並未減少。

俞大㵢指的是美國五角大廈去年12月31日的公告。內容指出，洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）獲得1份對台灣軍售的合約，以滿足美方所稱台灣空軍「急迫的作戰能力需求」。

媒體也關切宏都拉斯與台復交的可能性。

宏都拉斯親台總統候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）日前勝出，而他在競選期間曾說若勝選將恢復與台邦交。對此，「拉美通」俞大㵢表示，宏都拉斯已體認中國於建交後不聞不問，對白蝦等承諾未兌現，「轉向」北京弊大於利，期盼宏都拉斯等國做出正確決定。

宏都拉斯2023年在外交上轉向北京，並取消與台灣的自由貿易協定，對宏都拉斯白蝦產業造成巨大衝擊。根據台灣官方資料，進口量從2022年13000公噸降至2024年近4000公噸，因20%關稅而使宏都拉斯白蝦價格上升。

「我們是很誠懇、很有誠意的要跟這些國家一起合作」。俞大㵢說，台灣技術團過去將養白蝦引入宏都拉斯，透過幾十年來的技術合作，宏都拉斯後續也能將白蝦回銷台灣。

他說，其他國家會慢慢了解到，台灣意在提供技術改善當地民生，而中共對台灣的邦交國只具政治意圖。

俞大㵢另在向僑胞致詞時預告，台美關稅談判即將要結束，台灣與美國企業界跟科技人士的融入會更加密切，台美關係也會更加緊密。

歷時8個月的台美關稅談判正待進入總結會議。行政院經貿談判辦公室去年11月指出，現階段談判重點，是以「台灣模式」與美方洽談供應鏈合作，並爭取調降對等關稅且不疊加原最惠國待遇（MFN）稅率，以及232條款多項關稅最優惠待遇。

共軍 軍演 俞大㵢

延伸閱讀

澳洲譴責共軍環台軍演…陸駐澳使館反嗆「顛倒黑白」 提嚴正交涉

陳其邁主持高雄元旦升旗 籲立院儘速通過國防預算

宏都拉斯總統當選人承諾與台灣復交 大陸外交部回應了

華府直擊／林佳龍超低調訪美、避曝光 與媒體「諜對諜」攻防戰

相關新聞

鄭麗文談兩岸：對話交流化解歧異 中華兒女不再自相殘殺

國民黨主席鄭麗文昨天上午首次以黨主席身分，出席國民黨中央黨部舉行的元旦升旗典禮。她致詞表示，兩岸分隔超過百年，本就存在歧異。台澎金馬有不同的生活方式跟制度，盼透過對話跟交流來化解歧異，認識彼此。

談軍購…賴總統批中國野心 「台灣沒有時間等待」

中共對台軍演落幕，賴清德總統昨發表新中共對台軍演落幕，賴清德總統昨發表新年談話表示，面對中國持續升高的擴張野心，國際都在關注台灣人有沒有自我防衛的決心；面對中國嚴峻的軍事野心，台灣沒有時間等待，更沒有時間內耗，朝野應不分黨派，攜手讓重要的國防特別條例與預算趕緊通過。年談話表示，面對中國持續升高的擴張野心，國際都在關注台灣人有沒有自我防衛的決心；面對...

學者評總統元旦文告：改善兩岸關係 勿只靠喊話無對話

中共圍台軍演剛結束，賴清德總統昨天元旦文告提及兩岸關係，學者認為，賴總統論述維持過往基調，但想要改善兩岸關係，不能只靠口號上的「喊話」而無「對話」，目前看不到有轉趨平穩的跡象，甚至每次喊話又讓兩岸更緊張，兩岸關係未來恐不樂觀。

苗栗鍾東錦連任路仍藏暗流 陳品安挑戰意在海線立委？

苗栗海線恐成為縣長選戰關鍵破口？後龍、苑裡的派系動向牽動整體盤勢。在現任縣長鍾東錦勢力高度集中的背景下，傳統劉派人脈是否重新流動，備受關注。民進黨推出陳品安，不只衝擊縣長選情，也被視為提前卡位海線立委接班的試金石。海線選戰究竟只是破口試探，還是世代交替的前哨？

憲法法庭今將出「115年憲判字第1號」判決 是否仍5名大法官評議受矚

在野黨立委前年修正憲法訴訟法，規定參與評議大法官人數不得低於10人，宣告違憲的大法官不得低於9人，憲法法庭因此停擺近1年...

2026年新年心願 唯和平二字

2025年，在中共軍演中畫下句點，兩岸領導人仍是各自表述，和平未見曙光。2025年終的這場軍演，甚至讓賴清德總統找到更堅強的理由，繼續訴求在野黨支持軍購預算。大陸國家主席習近平31日晚間發表2026年新年賀詞，在兩岸關係部分，他強調，「兩岸同胞血濃於水，祖國統一的歷史大勢不可阻擋」。賴、習相繼的談話有如兩條平行線，在硝煙與辭令之間，彼此聽見，卻始終無法有交集。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。