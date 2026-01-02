聽新聞
0:00 / 0:00

學者評總統元旦文告：改善兩岸關係 勿只靠喊話無對話

聯合報／ 記者李成蔭／台北報導
賴清德總統昨發表元旦談話並受訪。 記者潘俊宏／攝影
賴清德總統昨發表元旦談話並受訪。 記者潘俊宏／攝影

中共圍台軍演剛結束，賴清德總統昨天元旦文告提及兩岸關係，學者認為，賴總統論述維持過往基調，但想要改善兩岸關係，不能只靠口號上的「喊話」而無「對話」，目前看不到有轉趨平穩的跡象，甚至每次喊話又讓兩岸更緊張，兩岸關係未來恐不樂觀。

⭐2025總回顧

文化大學國家發展與中國大陸研究所兼任教授曲兆祥分析，賴總統昨天談話仍著重台灣內部處境，多為其個人主觀願望，兩岸著墨較少，且都是些固有內容，但兩岸關係改善絕非單靠嘴，要化為政府實際政策；賴總統就任後，共軍已有四次軍演，兩岸若穩定是不可能如此，對比過往政府，更凸顯兩岸現在非常緊張。

曲兆祥指出，兩岸關係現在因為國際結構背景不同，中美博弈情況也不同，所以不是主觀意志想怎麼做就行，更不可能靠口號就可以改變。

東吳大學政治系兼任助理教授張元祥表示，賴總統個性與前總統蔡英文完全不同，常「熱處理」，把內部矛盾外部化，而確實也起到作用，民調從大罷免後低點到現在回升到四成左右，鞏固基本盤。

張元祥指出，賴總統昨天的談話都是「喊話」，而非「對話」，這也是賴總統一直以來基調；其實真有心要跟對岸「對話」恐須符合三條件，包含互信、通關密語「九二共識」或「兩岸一家親」、廢除台獨黨綱，但這三條件對民進黨、共產黨來說都不可能讓步，所以兩岸僅剩無意義的「喊話」，永遠都是平行線，而每一次喊話又讓兩岸緊張更加強。

張元祥認為，現在「文」的交流上，中共持續軟的更軟，賴政府是不斷緊縮；「武」的對抗上，能感覺到中共在「灰色地帶襲擾」、「壓縮反應時間」及「國際力量拒止」上更加強硬，但賴政府只能軍購、軍購、再軍購。

賴清德 賴政府 兩岸關係 軍購 中共 軍演 台獨 共產黨 九二共識 中美

延伸閱讀

總統新年談話批彈劾案！藍白：大罷免才是惡搞、浪費時間

藍委：管碧玲迅速道歉 恐是顧及賴總統

賴總統新年談話：失業率3% 就業情況25年最好

賴總統親口說「為嘉義縣長選舉準備」？民進黨不認 黃榮利說話了

相關新聞

「2025人生最艱難一年」負債千萬 陳佩琪曝新年願望求維持基本生活

迎接2026年，民眾黨前主席柯文哲的妻子陳佩琪昨（12月31日）在臉書發文感嘆，2025年是她人生中「最tough（艱難）的一年」。她坦言，這一年每次看到丈夫的畫面...

出席聯合祭祖大典 鄭麗文發願：盼未來中華兒女不再自相殘殺

國民黨主席鄭麗文今天下午參加中華民族聯合祭祖圓滿大典，致詞時除了感恩前人付出與努力才有台澎金馬民主自由與繁榮社會，希望把...

學者評總統元旦文告：改善兩岸關係 勿只靠喊話無對話

中共圍台軍演剛結束，賴清德總統昨天元旦文告提及兩岸關係，學者認為，賴總統論述維持過往基調，但想要改善兩岸關係，不能只靠口號上的「喊話」而無「對話」，目前看不到有轉趨平穩的跡象，甚至每次喊話又讓兩岸更緊張，兩岸關係未來恐不樂觀。

大陸國台辦批賴總統 「兜售台獨、戰爭煽動者」

大陸國台辦發言人陳斌華就賴總統的元旦談話回應表示，賴清德再度兜售台獨分裂謬論，煽動兩岸對立對抗，是戰爭煽動者。陸委會回應，不論中共說什麼、做什麼，都不能改變中華民國已經存在一一五年的事實。

談軍購…賴總統批中國野心 「台灣沒有時間等待」

中共對台軍演落幕，賴清德總統昨發表新中共對台軍演落幕，賴清德總統昨發表新年談話表示，面對中國持續升高的擴張野心，國際都在關注台灣人有沒有自我防衛的決心；面對中國嚴峻的軍事野心，台灣沒有時間等待，更沒有時間內耗，朝野應不分黨派，攜手讓重要的國防特別條例與預算趕緊通過。年談話表示，面對中國持續升高的擴張野心，國際都在關注台灣人有沒有自我防衛的決心；面對...

鄭麗文談兩岸：對話交流化解歧異 中華兒女不再自相殘殺

國民黨主席鄭麗文昨天上午首次以黨主席身分，出席國民黨中央黨部舉行的元旦升旗典禮。她致詞表示，兩岸分隔超過百年，本就存在歧異。台澎金馬有不同的生活方式跟制度，盼透過對話跟交流來化解歧異，認識彼此。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。