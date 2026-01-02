聽新聞
0:00 / 0:00

談軍購…賴總統批中國野心 「台灣沒有時間等待」

聯合報／ 記者周佑政蔡晉宇李成蔭鄭媁／台北報導
賴清德總統昨天發表元旦談話並受訪，期待朝野應不分黨派，攜手讓國防特別條例與預算趕緊通過。 記者潘俊宏／攝影
賴清德總統昨天發表元旦談話並受訪，期待朝野應不分黨派，攜手讓國防特別條例與預算趕緊通過。 記者潘俊宏／攝影

中共對台軍演落幕，賴清德總統昨發表新年談話表示，面對中國持續升高的擴張野心，國際都在關注台灣人有沒有自我防衛的決心；面對中國嚴峻的軍事野心，台灣沒有時間等待，更沒有時間內耗，朝野應不分黨派，攜手讓重要的國防特別條例與預算趕緊通過。

⭐2025總回顧

國民黨發言人江怡臻批評，賴總統仍未回應在野黨訴求，依舊訴諸情緒勒索、了無新意；國民黨立委牛煦庭表示，嘴上說強化國防，卻依舊拒絕編列軍人加薪預算，證明民進黨口中的追求和平只是幻想，沒有能力。

共軍日前發動正義使命二○二五圍台軍演，中國大陸國家主席習近平前日也發表新年賀詞，強調兩岸同胞血濃於水，祖國統一的歷史大勢不可阻擋。

賴總統指出，和平無價、戰爭沒有贏家，對和平固然要有理想，但不能有幻想，和平要靠實力才能獲得，不是單憑一紙和平協議，或接受侵略者主張就能得到和平；這次中國軍演可以看到解放軍演習科目，特別針對台灣新增戰力做假想敵演練，就能看出這次八年一點二五兆元軍購對台灣的國防安全是必要的，也向國際社會展現台灣守護國家的決心。

賴總統強調，如果軍購案持續被耽擱，擔心國際會誤解台灣保衛國家的決心，非常期待在野黨基於國家利益與安全，能通過這筆預算，讓台灣更有力量達到守護國家安全目標。

賴總統說，這次中國軍演，民主國家無不同聲譴責中國破壞台海穩定，國際社會多年也一直認為，中國才是破壞兩岸穩定的麻煩製造者；比較可惜的是，在野黨仍替中國找藉口，希望朝野要團結不要分裂，只有團結才不會讓中國得到錯誤訊息而侵略台灣。

賴總統也重申，只要中國正視中華民國存在的事實，尊重台灣人民民主自由的生活方式，還能夠對等尊嚴，很樂意和中國交流合作，促進兩岸和平共榮發展。

國際智庫研判中國希望二○二七年做好攻台準備，賴總統說，中國是否能如期達到目標，是一回事，但對台灣而言，最重要是如孫子兵法所說，「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，台灣必須做最壞的打算，也要做最好的準備。

賴清德 國防 朝野 軍購 國民黨 情緒勒索 國家安全 演習 習近平 特別條例

延伸閱讀

牛煦庭反嗆賴總統：不編軍人加薪才讓和平成幻想

政院修法限制立委赴陸…牛煦庭：抓到槍斃 但被捕共諜哪個是？

賴總統開嗆在野 藍：情緒勒索改不了政府未依法行政

賴總統轟藍白擋總預算無資格談憲政 牛煦庭：發脾氣無助解決僵局

相關新聞

「2025人生最艱難一年」負債千萬 陳佩琪曝新年願望求維持基本生活

迎接2026年，民眾黨前主席柯文哲的妻子陳佩琪昨（12月31日）在臉書發文感嘆，2025年是她人生中「最tough（艱難）的一年」。她坦言，這一年每次看到丈夫的畫面...

出席聯合祭祖大典 鄭麗文發願：盼未來中華兒女不再自相殘殺

國民黨主席鄭麗文今天下午參加中華民族聯合祭祖圓滿大典，致詞時除了感恩前人付出與努力才有台澎金馬民主自由與繁榮社會，希望把...

學者評總統元旦文告：改善兩岸關係 勿只靠喊話無對話

中共圍台軍演剛結束，賴清德總統昨天元旦文告提及兩岸關係，學者認為，賴總統論述維持過往基調，但想要改善兩岸關係，不能只靠口號上的「喊話」而無「對話」，目前看不到有轉趨平穩的跡象，甚至每次喊話又讓兩岸更緊張，兩岸關係未來恐不樂觀。

大陸國台辦批賴總統 「兜售台獨、戰爭煽動者」

大陸國台辦發言人陳斌華就賴總統的元旦談話回應表示，賴清德再度兜售台獨分裂謬論，煽動兩岸對立對抗，是戰爭煽動者。陸委會回應，不論中共說什麼、做什麼，都不能改變中華民國已經存在一一五年的事實。

談軍購…賴總統批中國野心 「台灣沒有時間等待」

中共對台軍演落幕，賴清德總統昨發表新中共對台軍演落幕，賴清德總統昨發表新年談話表示，面對中國持續升高的擴張野心，國際都在關注台灣人有沒有自我防衛的決心；面對中國嚴峻的軍事野心，台灣沒有時間等待，更沒有時間內耗，朝野應不分黨派，攜手讓重要的國防特別條例與預算趕緊通過。年談話表示，面對中國持續升高的擴張野心，國際都在關注台灣人有沒有自我防衛的決心；面對...

鄭麗文談兩岸：對話交流化解歧異 中華兒女不再自相殘殺

國民黨主席鄭麗文昨天上午首次以黨主席身分，出席國民黨中央黨部舉行的元旦升旗典禮。她致詞表示，兩岸分隔超過百年，本就存在歧異。台澎金馬有不同的生活方式跟制度，盼透過對話跟交流來化解歧異，認識彼此。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。