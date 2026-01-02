談軍購…賴總統批中國野心 「台灣沒有時間等待」

中共對台軍演落幕，賴清德總統昨發表新年談話表示，面對中國持續升高的擴張野心，國際都在關注台灣人有沒有自我防衛的決心；面對中國嚴峻的軍事野心，台灣沒有時間等待，更沒有時間內耗，朝野應不分黨派，攜手讓重要的國防特別條例與預算趕緊通過。

國民黨發言人江怡臻批評，賴總統仍未回應在野黨訴求，依舊訴諸情緒勒索、了無新意；國民黨立委牛煦庭表示，嘴上說強化國防，卻依舊拒絕編列軍人加薪預算，證明民進黨口中的追求和平只是幻想，沒有能力。

共軍日前發動正義使命二○二五圍台軍演，中國大陸國家主席習近平前日也發表新年賀詞，強調兩岸同胞血濃於水，祖國統一的歷史大勢不可阻擋。

賴總統指出，和平無價、戰爭沒有贏家，對和平固然要有理想，但不能有幻想，和平要靠實力才能獲得，不是單憑一紙和平協議，或接受侵略者主張就能得到和平；這次中國軍演可以看到解放軍演習科目，特別針對台灣新增戰力做假想敵演練，就能看出這次八年一點二五兆元軍購對台灣的國防安全是必要的，也向國際社會展現台灣守護國家的決心。

賴總統強調，如果軍購案持續被耽擱，擔心國際會誤解台灣保衛國家的決心，非常期待在野黨基於國家利益與安全，能通過這筆預算，讓台灣更有力量達到守護國家安全目標。

賴總統說，這次中國軍演，民主國家無不同聲譴責中國破壞台海穩定，國際社會多年也一直認為，中國才是破壞兩岸穩定的麻煩製造者；比較可惜的是，在野黨仍替中國找藉口，希望朝野要團結不要分裂，只有團結才不會讓中國得到錯誤訊息而侵略台灣。

賴總統也重申，只要中國正視中華民國存在的事實，尊重台灣人民民主自由的生活方式，還能夠對等尊嚴，很樂意和中國交流合作，促進兩岸和平共榮發展。

國際智庫研判中國希望二○二七年做好攻台準備，賴總統說，中國是否能如期達到目標，是一回事，但對台灣而言，最重要是如孫子兵法所說，「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，台灣必須做最壞的打算，也要做最好的準備。