聽新聞
0:00 / 0:00

鄭麗文談兩岸：對話交流化解歧異 中華兒女不再自相殘殺

聯合報／ 記者鄭媁陳俊智／綜合報導
國民黨中央黨部昨天舉行元旦升旗典禮，許多支持民眾到場參加，揮舞國旗。記者林俊良／攝影
國民黨中央黨部昨天舉行元旦升旗典禮，許多支持民眾到場參加，揮舞國旗。記者林俊良／攝影

國民黨主席鄭麗文昨天上午首次以黨主席身分，出席國民黨中央黨部舉行的元旦升旗典禮。她致詞表示，兩岸分隔超過百年，本就存在歧異。台澎金馬有不同的生活方式跟制度，盼透過對話跟交流來化解歧異，認識彼此。

⭐2025總回顧

鄭麗文昨天率領國民黨副主席李乾龍、張榮恭、蕭旭岑、季麟連等黨內主管，以及國民黨立委林德福、羅明才、陳菁徽等人，在國民黨中央黨部舉行元旦升旗典禮。

當鄭麗文從中央黨部走出來後，支持者高呼「主席好」、「新年快樂」，鄭麗文也揮動手中的國旗，向群眾打招呼，彼此熱情互動。

鄭麗文致詞指出，她希望兩岸和解，更希望美中和解，全世界都和解，帶來兩岸和平、區域和平，乃至世界的和平。希望大家放下過去的成見，放下惡鬥的情緒。為了共同的未來，大家都是一家人，可以攜手向前，不需要惡言相向，也不要把自己人當作敵人。

對於中共總書記習近平昨天發表新年談話，針對兩岸議題，重彈「兩岸同胞血濃於水，祖國統一的歷史大勢不可阻擋」的舊調。鄭麗文表示，九二共識就是兩岸同屬一中，無庸置疑。尊重對岸有自己的期待、政策跟立場。兩岸長期分隔，本就存在很多歧異，台澎金馬也有自己的生活方式跟制度，希望透過對話交流化解歧異，認識彼此。

鄭麗文表示，兩岸能夠透過和平的方式進行和解，甚至在重大議題上可以合作，相信可以為人類社會做出積極貢獻。

鄭麗文也出席中華民族聯合祭祖圓滿大典，她致詞說，「台海兩岸需要和解與合作」，也發願未來「中華兒女不再自相殘殺」，大家要用智慧和努力，共創和平繁榮，為下一代鋪好康莊大道。

鄭麗文 國民黨 元旦升旗 中華民族 蕭旭岑 台海 九二共識 美中 習近平 對岸

延伸閱讀

府前升旗 總統與韓國瑜握手、和鄭麗文零互動

觀察站／朝野和解路迢迢 全民承受苦果

出席聯合祭祖大典 鄭麗文發願：盼未來中華兒女不再自相殘殺

國民黨元旦升旗 鄭麗文：期許朝野共同努力、放下歧見

相關新聞

「2025人生最艱難一年」負債千萬 陳佩琪曝新年願望求維持基本生活

迎接2026年，民眾黨前主席柯文哲的妻子陳佩琪昨（12月31日）在臉書發文感嘆，2025年是她人生中「最tough（艱難）的一年」。她坦言，這一年每次看到丈夫的畫面...

出席聯合祭祖大典 鄭麗文發願：盼未來中華兒女不再自相殘殺

國民黨主席鄭麗文今天下午參加中華民族聯合祭祖圓滿大典，致詞時除了感恩前人付出與努力才有台澎金馬民主自由與繁榮社會，希望把...

學者評總統元旦文告：改善兩岸關係 勿只靠喊話無對話

中共圍台軍演剛結束，賴清德總統昨天元旦文告提及兩岸關係，學者認為，賴總統論述維持過往基調，但想要改善兩岸關係，不能只靠口號上的「喊話」而無「對話」，目前看不到有轉趨平穩的跡象，甚至每次喊話又讓兩岸更緊張，兩岸關係未來恐不樂觀。

大陸國台辦批賴總統 「兜售台獨、戰爭煽動者」

大陸國台辦發言人陳斌華就賴總統的元旦談話回應表示，賴清德再度兜售台獨分裂謬論，煽動兩岸對立對抗，是戰爭煽動者。陸委會回應，不論中共說什麼、做什麼，都不能改變中華民國已經存在一一五年的事實。

談軍購…賴總統批中國野心 「台灣沒有時間等待」

中共對台軍演落幕，賴清德總統昨發表新中共對台軍演落幕，賴清德總統昨發表新年談話表示，面對中國持續升高的擴張野心，國際都在關注台灣人有沒有自我防衛的決心；面對中國嚴峻的軍事野心，台灣沒有時間等待，更沒有時間內耗，朝野應不分黨派，攜手讓重要的國防特別條例與預算趕緊通過。年談話表示，面對中國持續升高的擴張野心，國際都在關注台灣人有沒有自我防衛的決心；面對...

鄭麗文談兩岸：對話交流化解歧異 中華兒女不再自相殘殺

國民黨主席鄭麗文昨天上午首次以黨主席身分，出席國民黨中央黨部舉行的元旦升旗典禮。她致詞表示，兩岸分隔超過百年，本就存在歧異。台澎金馬有不同的生活方式跟制度，盼透過對話跟交流來化解歧異，認識彼此。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。